In den vergangenen Wochen hat es massive Schäden am Elektrofahrrad-Verleihsystem der Technischen Werke Schussental (TWS) gegeben (die SZ berichtete mehrfach). „Die zerstörerische Energie, die einige Personen gegen das Verleihsystem richten, hat Ausmaße angenommen, die wir nicht mehr hinnehmen“, sagt Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS laut Pressemitteilung. Die Konsequenz: Die Räder stehen ab sofort nur noch montags bis freitags für die sogenannte Alltagsmobilität bereit.

Laut Pressemitteilung der TWS fand der Großteil der Beschädigungen in den Nächten zwischen Freitag und Sonntag statt, weshalb sich die TWS nun zum Einsammeln der Räder am Wochenende entschieden hat. Die Elektroräder werden freitagabends aus den Stationen genommen und sicher verwahrt. Montags stehen die Räder in der Früh wieder für den Verleih bereit. Parallel entwickelt die TWS ein neues Sicherheitskonzept für die Stationen im Hard- und Softwarebereich und lässt sich dazu auch von der örtlichen Polizei beraten.