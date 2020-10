TWS Netz erneuert Trinkwassernetz

Das Unternehmen TWS Netz führt am Freitag, 9., und Montag, 12. Oktober, Abschlussarbeiten an wichtigen Bestandteilen des Trinkwassersystems im näheren Umfeld des Kreuzungsbereiches Olga- und Zwergerstraße in Ravensburg durch. Für diese Arbeiten muss die Versorgung für einige Häuser am Freitag zwischen 9 und 16 Uhr innerhalb des Karrees „Zwergerstraße, Ziegelstraße, Rudolfstraße, Weinbergstraße, Hirschgraben“ und am Montag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr innerhalb des Karrees „Olgastraße, Meersburger Straße, Ziegelstraße, Zwergerstraße“ unterbrochen werden.

Die betroffenen Hausbesitzer und Mieter informiert die TWS Netz laut Pressemitteilung über einen Einwurf in die Briefkästen. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, sei es erforderlich, die Gesamtmaßnahme auf diese beiden Tage aufzuteilen. Vor dem Winter würden vorsorglich Schieber und Schieberkreuze ausgetauscht, die in die Jahre gekommen sind. So werde das Risiko eines Versorgungsausfalls gemindert, dessen Reparatur länger dauern könnte. Betroffene Betroffene werden gebeten, sich für diesen Tag einen Wasservorrat anzulegen.