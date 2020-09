TWS Netz erneuert Leitungen am Hirschgraben

TWS Netz erneuert ab Montag, 14. September, das Versorgungsnetz in einem Teilbereich der Straße „Hirschgraben“ in Ravensburg. Verlegt werden laut TWS-Mitteilung rund 120 Meter Gas- und Wasserleitungen. Für die Baumaßnahme wird die Straße „Hirschgraben“ zwischen der Olga-/Zwergerstraße und der Weinbergstraße für circa fünf Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für die Anwohner ist die Zufahrt – je nach Baufortschritt – von der Weinbergstraße oder über die Zwerger-/Olgastraße möglich. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein. Die TWS Netz investiert in die Baumaßnahme rund 160 000 Euro, heißt es in der Mitteilung.