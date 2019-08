TWS Netz erneuert Leitung im Pfannenstiel

Die TWS Netz GmbH erneuert ab Montag, 2. September, das Stromnetz im Bereich Pfannenstiel in Ravensburg. Laut einer Mitteilung des Unternehmens werden rund 900 Meter Stromleitungen sowie Leerrohre für die Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung verlegt. Für die Bauarbeiten ist die Wehrstraße bis Mitte der Woche gesperrt.

Im Anschluss werden die neuen Leitungen in der Straße „Pfannenstiel“ verlegt. Dazu wird die Straße zwischen der Einmündung zur Meersburger Straße und zur Kanalstraße für circa drei Tage gesperrt.

Der letzte Bauabschnitt startet dann voraussichtlich ab Mitte September in der Meersburger Straße zwischen der Abzweigung Pfannenstiel und Schwabenstraße, so das Schreiben weiter. Für die Bauarbeiten müssen in diesem Bereich der Geh- und Radweg sowie die Busspur gesperrt werden. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Je nach Witterung soll die gesamte Baumaßnahme bis Ende September abgeschlossen sein