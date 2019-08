TWS nehmen Elektroladesäule am Goetheplatz in Betrieb

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp fährt schon elektrisch, Ellen Poot, Produktmanagerin Mobilität der TWS, auch. Laden können die beiden – wie alle Elektromobilisten – ihre Fahrzeuge ab sofort auch am Goetheplatz in Ravensburg. Dort haben sie laut einer Pressemitteilung der TWS vor Kurzem eine weitere Stromladesäule der Technischen Werke Schussental in Betrieb genommen.

„Ich freue mich über das Engagement der TWS für die Elektromobilität. Dadurch wird die Lade-Infrastruktur in der Region sehr schnell dichter“, wird Rapp in dem Schreiben zitiert. Vergangene Woche hat der Energieversorger bereits eine Stromtankstelle in der Ravensburger Weststadt eröffnet, Mitte September kommt eine weitere in Waldburg hinzu. „Damit sind es dann schon sieben. Im Endausbau sollen es über 70 Ladepunkte sein“, so Ellen Poot.

Die Ladestation verfügt über zwei Typ-2-Anschlüsse mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt. Abgerechnet wird die abgegebene Strommenge einfach und genau nach Kilowattstunden. Der Strom an den TWS-Ladesäulen stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen, heißt es in dem Pressetext.