TWS-Mitarbeitende spenden an „Arche“ für Sanierungsprojekt

1000 Euro haben die Mitarbeitenden der Technischen Werke Schussental (TWS) an die Arche, eine Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne geistigen und mehrfachen Behinderungen, gespendet. Das hat der Energieversorger jetzt mitgeteilt.

Rund 660 Euro seien bei einer Tombola im Dezember zusammengekommen, die die Geschäftsleitung habe den Betrag dann auf 1000 Euro aufrundete, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir haben uns für ein nahe liegendes Projekt entschieden, dem der Erlös zugute kommt. Die Arche muss ein großes Sanierungsprojekt stemmen, denn ein dichtes und beschützendes Dach ist für die Wohngruppen unerlässlich“, wird Betriebsrat Frank Stöckler zitiert.

Da das Gebäude der Arche in der Eisenbahnstraße in die Jahre gekommen sei, stehe die eine Sanierung an. Besonders das Dach müsse dringend erneuert werden. Dafür hätten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Einrichtung bereits Rücklagen gebildet, auch aus Spenden engagierter Bürgerinnen und Bürger, heißt es in der Mitteilung.