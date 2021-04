TWS legen neue Wärmeleitungen

Die Arbeiten am Nahwärmenetz in der Karmeliterstraße in Ravensburg starten am Dienstag, 6. April. Dort erneuern die Technischen Werke Schussental (TWS) die Versorgungsleitungen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es die Maßnahme in vier Abschnitten geplant, die bis Ende Juli fertiggestellt werden. Los geht es nach Ostern im Norden der Karmeliterstraße auf Höhe der Hausnummer 45 in Richtung Rebhuhnweg und gleichzeitig im südlichen Bereich in der Angerstraße bis zur Kreuzung auf Höhe Karmeliterstraße 10.

Für den Austausch der Wärmeleitungen veranschlagt die TWS je Abschnitt rund vier Wochen. Unter anderem kommen Rohre mit einer verbesserten Dämmung zum Einsatz.

Während der Bauarbeiten ist die Karmeliterstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für Anlieger sei die Zufahrt weiterhin möglich. Im Bereich der Bauarbeiten könne es zu Behinderungen und Einschränkungen beim Parken kommen. Die TWS werde Anwohner im jeweiligen Bauabschnitt rechtzeitig über Beeinträchtigungen beim Grundstückszugang informieren.