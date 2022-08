TWS geben Gasumlage an Kunden weiter und raten zum Sparen

Seit Montag ist die Katze aus dem Sack: Ab 1. Oktober erhebt der Staat eine Gasumlage von 2,419 Cent auf die Kilowattstunde.

Während beispielsweise die Energieriesen RWE und Shell überlegen, die Umlage angesichts stark sprudelnder Gewinne nicht an ihre Kunden weiterzugeben, sondern stattdessen selbst zu tragen, wollen die Technischen Werke Schussental (TWS) das tun.

Sie raten allen Gaskunden, auf eine Anpassung der eigenen Abschläge zu achten. „Die neuen Umlagen werden auch ohne Mitteilung des Versorgers berechnet, so dass auf die Verbraucher hohe Nachzahlungen zukommen würden“, äußert sich Robert Sommer, Bereichsleiter „Markt“ der TWS, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

TWS beziehen Gas von unterschiedlichen Großhändlern

Die TWS beziehen ihr Gas eigenen Angaben zufolge über unterschiedliche Großhändler. „Im Rahmen unserer Beschaffungsstrategie tun wir weiterhin alles, um unsere Kundinnen und Kunden möglichst preisgünstig zu beliefern. Insgesamt kaufen wir Erdgas strukturiert in vielen Einzeltranchen ein, um damit eine Risikostreuung zu erreichen“, so Sommer.

Mit der Umlage werden die Gasimporteure gestützt, die durch die Ersatzbeschaffung von Gas zu deutlich erhöhten Preisen in finanzielle Nöte gekommen sind. Wenn diese insolvent gingen, wäre die gesamte Versorgung in Deutschland existenziell gefährdet.

Das Geld bleibt also nicht bei den TWS, die es nur einziehen und an den Staat weiterreichen müssen. Dies wirke sich ab 1. Oktober auf alle bestehenden Gasverträge aus, unabhängig ob in der Grundversorgung oder mit Festpreisgarantie.

In diesem Zusammenhang appelliert der kommunale Energieversorger, der den Städten Ravensburg und Weingarten sowie der EnBW gehört, an die Verbraucher, auch im eigenen Interesse Strom und Gas zu sparen. Es sei mit einer Vervielfachung der Energiekosten pro Haushalt und Gewerbekunden gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.