TWS erwarten von ihren Kunden, dass sie jetzt Gas sparen

Die Gaspreise klettern in die Höhe, und im Winter droht ein Versorgungsengpass – darauf müssen sich auch die Technischen Werke Schussental (TWS) und alle Gasbezieher vorbereiten. Das Gasnetz in der Region betreibt die Firma TWS Netz.

Sie hat seit dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine im Februar schon einen Krisenstab eingerichtet, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. An die Kunden richtet die Firma einen dringenden Appell.

Verbrauch wird der Bundesnetzagentur gemeldet

Seit am Donnerstag die zweite Stufe im Notfallplan Gas der Bundesregierung ausgerufen wurde, melden die TWS ständig den Gasfluss in ihren Leitungen an die Bundesnetzagentur weiter. Verbraucher merken von den Vorgängen nichts. Es gehe dabei darum, dass die Bundesnetzagentur die Versorgungslage richtig beurteilen kann.

Sollte die dritte Stufe ausgerufen werden, die Notfallstufe, dann kann es laut TWS zur Einstellung der Gasversorgung von Industrie- und Gewerbekunden kommen. Die Unternehmen müssten dann die Gasabnahme drosseln oder ganz einstellen, heißt es.

Manche Firma habe die Möglichkeit, Anlagen auf alternative Energieträger umzustellen oder für eine Zeit stillzulegen. „Dabei spielt es keine Rolle, was der Betrieb leistet – der Begriff der Systemrelevanz aus der Corona-Pandemie existiert in der Gasmangellage nicht“, heißt es von TWS Netz.

Jetzt einzusparen, hilft beim Füllen der Speicher

Kriterien für die Reihenfolge, in der das Gas abgedreht wird, seien zum Beispiel die Wirksamkeit sowie die Möglichkeit des Brennstoffwechsels des jeweiligen Betriebes. „Auch die Frage der Auswirkung auf das öffentliche Leben und auf die Gesundheit können eine Rolle spielen, ebenso der Aspekt wirtschaftlicher Schäden.“ Da wäre dann eine Abwägung nötig. Privathaushalte werden weiterversorgt. Dennoch solle jetzt Gas eingespart werden, das helfe dabei, die Reserven für den Winter aufzufüllen.

Die TWS Netz hat die Einsparpotenziale der großen Energieverbraucher in der Region schon ermittelt, sie liegen laut Pressemitteilung schwarz auf weiß vor.

Am Ende ist egal, von welcher Firma man das Gas bezieht

Wichtig: „Dabei spielt es keine Rolle, bei welchem Energielieferanten eingekauft wird – denn der Notfallplan Gas verpflichtet in dieser Situation ausschließlich die Betreiber der örtlichen Infrastruktur.“ Wer in Ravensburg Gas bezieht, erhält das durch die Leitungen der TWS Netz und ist somit betroffen. Die TWS Netz betreibt rund 650 Kilometer Gasnetz in der Region: Die Rohre führen durch Ravensburg und Weingarten bis in 14 weitere Kommunen im Umland, rund 15 400 Gebäude sind dort angeschlossen.