TWS bietet eCarsharing-Möglichkeiten in Ravensburg

Ab sofort können an den drei eCarsharing-Stationen der Technische Werke Schussental (TWS) in Ravensburg am Bahnhof, am Mittelöschplatz und im Parkhaus Rauenegg insgesamt drei Elektro-Kleinwagen vom Typ Renault Zoe genutzt werden. Damit Elektromobilität auch Sinn macht, werden die Autos dort mit TWS-Naturstrom geladen. Als Kooperationspartner in Sachen eCarsharing ist die E-Wald GmbH aus dem bayrischen Teisnach für die Fahrzeuge zuständig, wie die TWS mitteilt.

„Über unsere Plattform mobil.tws.de bündeln wir sämtliche Mobilitätsangebote. Dort sind auch die Standorte und die verfügbaren Fahrzeuge ersichtlich. Wer sich bereits angemeldet hat, kann sich im Anschluss direkt für das eCarsharing registrieren“, TWS-Projektleitern erklärt Katharina Schneider. Die Nutzer benötigen eine tws.mobil-Kundenkarte und zahlen einen festen Tarif, der sich an der Ausleihdauer orientiert. Für tws.mobil-Nutzer sind das 6,99 Euro pro Stunde oder 45 Euro pro Tag. Darin enthalten sind alle Kosten, wie Verbrauch und Fahrkilometer.

Das eCarsharing wird zunächst nur für Privatkunden angeboten. Eine Ausweitung des Angebots für Unternehmen, die die Fahrzeuge dann für Dienstfahrten nutzen können. Auch prüfen die TWS und ihr Kooperationspartner den Einsatz weiterer Fahrzeuge sowie zusätzliche Standorte für eCarsharing-Stationen. Weitere Infos gibt es online unter carsharing.tws.de