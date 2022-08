TWS beantwortet an Infopoint Fragen zur Baustelle der Herrenstraße

Die Technischen Werke Schussental (TWS) verlegen in der Herrenstraße seit Montag, 8. August, Fernwärmeleitungen und Leerrohre für die künftige Breitbandversorgung. In diesem Zuge werden auch die Trinkwasserleitungen einschließlich Hausanschlüsse erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Um Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Baustelle Herrenstraße persönlich zu beantworten, hat die TWS einen Infopoint bei der Liebfrauenkirche in der Herrenstraße eingerichtet. In dem Bauwagen steht ein Ansprechpartner der TWS immer dienstags von 11.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 14.30 Uhr persönlich bereit.

Wer wissen möchte, ob ein Fernwärmeanschluss in Ravensburg für das eigene Gebäude möglich ist, kann jetzt einfach nachsehen auf der Website