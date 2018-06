TWS bauen E-Ladenetz im Schussental aus

Der Ladenetzausbau im Mittleren Schussental kommt jetzt voran: Die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) investiert in den nächsten Monaten in 32 neue Ladepunkte an 16 verschiedenen Orten, teilt das Unternehmen mit.

„Wir haben uns für ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) beworben und eine Zusage bekommen. So können wir den Ausbau des Ladenetzes angehen“, sagt Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der TWS, laut Mitteilung. Rund 135 000 Euro kostet demnach dieser Schritt zum Ausbau des Ladenetzes, 39 500 Euro gibt nun das BMVI hinzu.

Der Ausbauplan der TWS sieht in Ravensburg und Weingarten jeweils sieben Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten vor, dabei werden drei bestehende Einrichtungen erneuert. Dazu kommt laut Mitteilung in Berg und Baindt jeweils ein Standort mit je zwei Ladepunkten. Möglich macht dies das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur“ des BMVI, bei dem sich die TWS um Fördermittel beworben haben, denn die Luftqualität insbesondere in Ravensburg bedarf bekanntlich einiger Verbesserungsmaßnahmen.