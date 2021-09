TWS arbeitet am Coswiger Platz

Der nächste Bauabschnitt für die Nahwärmeversorgung am Rande der Ravensburger Innenstadt startet am Montag, 13. September. Dann verlegt die Technische Werke Schussental GmbH & Co. KG (TWS) laut eigenen Angaben im Bereich des Coswiger Platzes die Leitungen, die künftig Gebäude an der Versorgungstrasse mit ressourcenschonender Wärme versorgen.

„Nahwärme ist ein zentraler Baustein im Ravensburger Klimakonsens. Die TWS schafft jetzt die nötige Infrastruktur. Das ist ein wichtiger Schritt hin zur Energiewende im Gebäudebestand“, so Ravensburgs Bürgermeister Dirk Bastin in einer TWS Oressemitteilung. Der Ravensburger Klimakonsens sieht die CO2-Neutralität der Stadt bis 2040 vor. Neben Maßnahmen im Verkehrssektor ist der Wärmebereich der größte Hebel, denn im Bundesdurchschnitt stammen rund 40 Prozent der klimarelevanten Emissionen aus diesem Sektor.

„Wir arbeiten im Schulterschluss mit der Stadt und schaffen Lösungen, die der Zielerreichung dienen“, so Thomas Booch, Leiter der TWS-Wärmeabteilung. Bis 2026 soll das Versorgungsnetz für den Innenstadtbereich zwischen Hallenbad und Rauenegg komplett sein. Die Abschnitte Römerstraße, Herren- und Kirchstraße, Raueneggstraße sowie die Friedrich-Schiller-Straße werden noch 2022 fertiggestellt, Anschlüsse und eine Versorgung sind dann bereits möglich. Das Projekt wird mit Mitteln der EU gefördert.

Mehrere Streckenabschnitte sind bereits geschafft: So liegen die Wärmeleitungen im Untergrund des Gespinstmarktes bereits seit vergangenem Jahr und in den letzten Wochen haben im Zuge der Erneuerung der B32 die Rohre den Weg unter Teile der Wilhelm- und der Frauenstraße gefunden. Die TWS hat die Bauarbeiten des Regierungspräsidiums Tübingen zur Sanierung der B32 in der Ravensburger Innenstadt zum Anlass genommen, um die baulichen Voraussetzungen für die Nahwärme zu schaffen.

Für den Ausbauschritt des Nahwärmenetzes im Bereich des Coswiger Platzes veranschlagt die TWS rund sechs Wochen. Mitte Oktober soll der Tiefbau abgeschlossen sein. Besonders berücksichtigt haben die Planer dabei den Schutz des dortigen Baumbestandes, der komplett erhalten bleibt. Die gesamte Baumaßnahme koordiniert die TWS in Abstimmung mit der Stadt Ravensburg, das spart zum einen Kosten und hält die Beeinträchtigungen für Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich. Der Anschluss an das hocheffiziente Wärmeversorgungsnetz in Ravensburg ist entlang der geplanten Trasse zwischen Hallenbad und Rauenegg möglich.