TWS öffnen ihr Kundenzentrum

Die Technischen Werke Schussental (TWS) öffnen nach eigenen Angaben ihr Kundenzentrum in Ravensburg ab Mittwoch, 20. Mai, unter den gebotenen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen, die das Unternehmen zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter ergriffen hat. Das Service-Team der TWS sei für alle Anliegen auch telefonisch zu erreichen unter 0751/8040 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag zwischen 8 und 15 Uhr) oder per E-Mail an info@tws.de. Die TWS bittet Kunden und Geschäftspartner um Verständnis, wenn es zwischendurch zu Wartezeiten kommen sollte.