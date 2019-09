TVW hat die ersten Punkte im Blick

Nach zwei Spieltagen in der Landesliga warten die Handballerinnen des TV Weingarten noch auf den ersten Punkt. Den soll es am Sonntag bei der HSG Langenau/Elchingen geben. Der TSB Ravensburg will den Schwung vom erfolgreichen vergangenen Wochenende – Sieg in der Liga und im Bezirkspokal – mitnehmen und auch beim TSV Bad Saulgau II gewinnen.

Frauen-Landesliga: HSG Langenau/Elchingen – TV Weingarten (So, 17 Uhr). – Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Den Saisonauftakt haben sich die Weingartener Handballerinnen anders vorgestellt. Bei der HSG Langenau/Elchingen wollen die Spielerinnen von Trainer Daniel Kühn am Sonntag die ersten Punkte holen. Nötig sind dazu eine bessere Abwehrleistung als in den Spielen gegen die SG Argental und die MTG Wangen sowie im Angriff eine bessere Chancenverwertung.

Bezirksliga: TSV Bad Saulgau II – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr). – In den vergangenen beiden Jahren haben sich die Ravensburger noch mit der ersten Mannschaft der Bad Saulgauer gemessen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga treffen die Rams nun auf Bad Saulgau II. TSB-Trainer Levente Farkas kann aufgrund von Verletzungen und anderen Verpflichtungen nur auf einen kleinen Kader zurückgreifen. Nach dem Sieg gegen die TG Biberach II will der TSB aber auch so zwei Punkte aus Bad Saulgau mitnehmen. Der TSV verlor sein Auftaktspiel gegen den HC Lustenau deutlich (23:34).

Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Leutkirch (Sa, 20 Uhr). – Nachdem das Auswärtsspiel in Burlafingen verlegt wurde, konnten die Vogter am vergangenen Spieltag in Ruhe die Ergebnisse der Mitstreiter beobachten. Für den HCL waren die Resultate durchaus überraschend: Weingarten verlor in Lindau und Leutkirch landete einen 48:18-Kantersieg gegen Ulm/Wiblingen. Gegen eben jene TSG Leutkirch spielt Vogt am Samstagabend. Es ist der letztjährige Bezirksligist und auch ein altbekannter Gegner des HCL. Die Gäste haben Routiniers sowie Youngster in ihren Reihen und lieben das schnelle Spiel nach vorne. Diese Begegnung dient den Vogtern als Standortbestimmung. In Martin Merturi und Hannes Weber fehlen dem HCL aber zwei wichtige Akteure.

Frauen-Bezirksklasse: HSG Langenau/Elchingen II – TSB Ravensburg (So, 13.30 Uhr). – Für beide Teams ist es nach einer erfolgreichen Saison 2018/19 die erste Bewährungsprobe in der höheren Liga. Die HSG stieg mit 32:4 Punkten und 480:313 Toren als Meister der Kreisliga Donau auf, die Lady Rams aus Ravensburg wurden Meister in der Kreisliga Bodensee. Während die Mannschaft von TSB-Trainer Heino Stieger durch das Erreichen der Endrunde im Bezirkspokal im diesjährigen Pokalwettbewerb direkt eine Runde weiter ist, musste Langenau/Elchingen II in der ersten Runde ran und verlor dort gegen den HC Hard mit 16:28. Die Ravensburgerinnen wollen den Schwung aus der Vorbereitung und die Erfahrungen aus den Trainingsspielen mitnehmen und mit einem Auswärtssieg starten. In Antonia Porombka kehrte noch eine Spielerin zum TSB zurück, die in der Jugend bereits erfolgreich das Ravensburger Tor verteidigte. Auf sämtlichen Positionen hat Trainer Stieger somit die Möglichkeit, flexibel zu agieren. Oberstes Gebot ist, von Beginn an konzentriert und selbstbewusst, aber auch mit dem nötigen Respekt aufzutreten.

Kreisliga A: TG Bad Waldsee – TSG Ailingen (Sa, 19.15 Uhr, Gymnasiumsporthalle). – Die Bad Waldseer brechen mit Trainer Edi Mack in die neue Saison auf. Die Mannschaft möchte in dieser Runde ihr Potenzial von Beginn an zeigen. Bisher haben die TG-Handballer in den Heimspielen oft eine gute Leistung gezeigt. Der Prüfstein am ersten Spieltag ist die TSG Ailingen. Als Zweitplatzierter der vergangenen Saison sind die Gäste gleich ein starker Gegner.