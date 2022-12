TVW-B-Jugend freut sich über 44:29-Sieg

In der Handball-Württembergliga hat die weibliche B-Jugend des TV Weingarten beim TSV Köngen mit 44:29 gewonnen. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt. In der Anfangsphase leistete sich der TVW etliche technische Fehler und lud den TSV in der Abwehr zu etlichen hochkarätigen Chancen ein, welche die an diesem Tag glänzend aufgelegte Anna Mayer im TVW-Gehäuse jedoch sehr oft zu entschärfen wusste. Dann zeigte sich jedoch, dass die Spielerinnen des TVW „mehr Körner“ hatten. So lag der TVW mit 17:13 zur Halbzeit vorne.

Pauline Borrmann mit 21 Treffern

Die Marschrichtung für Durchgang zwei lautete nun: „Flucht nach vorne“. Man wollte nun mit der schmalen Besetzung noch mehr aufs Tempo drücken und den Gegner damit zu noch mehr Fehlern zwingen. Und der TVW hatte „richtig Bock“, so die Analyse des Trainerteams im Anschluss der Partie. Die Defensive bestrafte den unkonzentrierter werdenden Gegner des öfteren mit schönen Ballgewinnen und schnellen Toren. Im Angriff wechselten sich schöne Einzelaktionen mit gut herausgespielten Treffern ab. Den Schlusspunkt setzte Pauline Borrmann mit ihrem 21. Treffer an diesem Nachmittag nach einem schönen Kempa-Zuspiel von Wilma Minsch.

Der TV Weingarten geht nun mit der Auswärtsaufgabe in Spaichingen am kommenden Sonntag (13 Uhr) die Rückrunde an. Mit dem Sieg gegen Köngen haben sich die Schussental-Mädels nun als einziger echter Verfolger von Tabellenführer Frisch Auf Göppingen festgesetzt.