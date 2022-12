Turnerinnen des TSB schaffen den Klassenerhalt

Die Kunstturnerinnen des TSB Ravensburg dürfen auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga A an die Geräte gehen. Bei der Relegation in Dornstetten schaffte das junge Ravensburger Team den Klassenerhalt. In diese Relegation musste die zweite Mannschaft des TSB Ravensburg, weil sie an beiden Kreisliga-A-Staffeltagen Niederlagen kassiert hatte.

Die auf drei Turnerinnen reduzierte Mannschaft des TSB behielt laut Mitteilung die Nerven. Mit nur kleineren Missgeschicken an den Geräten gewannen Miriam Biehler, Emilia Varlese und Carla Volz mit turnerischem Können und Präzision, ausdrucksstarken Übungen besonders am Boden und mentaler Stärke den Wettkampf. Am Stufenbarren legten sie bereits den Grundstein für den Klassenerhalt, die anderen zehn Mannschaften konnten das Niveau der TSB-Turnerinnen nicht erreichen.

In der Einzelwertung belegte Carla Volz den zweiten Platz, Emilia Varlese wurde Fünfte. Zusammen mit Miriam Biehler standen sie zufrieden auf dem Siegerpodest. Schließlich hatten sie nun die endgültige Gewissheit, auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A an den Start gehen zu dürfen.