Turnerinnen des TSB Ravensburg gewinnen zwei Titel

In Ailingen ist das Gaufinale der P-Stufen im Kunstturnen gewesen. Der TSB Ravensburg war mit 22 Turnerinnen aus allen sieben Altersklassen vertreten. Emilia Mock (Jahrgang 2014) und Salia Cevik (2011) wurden laut Mitteilung in ihrer Altersklasse Gaumeister und qualifizierten sich für das Bezirksfinale. Die besten sechs Turnerinnen jeder Altersklasse dürfen im Mai am Wettkampf in Bingen teilnehmen.

In der Altersklasse 13 erreichte Miriam Biehler durch sehr gute Übungen am Stufenbarren und am Sprung Platz zwei. Amelie Besserer kam trotz zweier Abgänge vom Balken auf Rang drei. Emma König durch Knieschmerzen gehandicapt wurde Siebte. In der AK 14 gab es für die TSB-Turnerinnen Lena Schulz, Karola Pfender und Rebecca Martiny die Plätze fünf, sechs und sieben – in der Mannschaftswertung siegte Ravensburg.

Für die jüngsten Ravensburger Turnerinnen war es der erste Wettkampf. In der AK8 turnte Emilia Mock einen sauberen Wettkampf und wurde mit dem Titel belohnt. Matilda Herrling qualifizierte sich als Fünfte ebenfalls fürs Bezirksfinale. In der AK9 war Filippa Saad als Zweite die beste TSB-Turnerin. Emilia Hanawitsch und Gosia Dronia wurden punktgleich Fünfte. In der AK10 schaffte Maja Reh als Sechste gerade so die Qualifikation. In der AK11 holte Salia Cevik einen weiteren Titel für die Ravensburgerinnen. In der AK12 zeigte sich Nela Spiegel in guter Form – sie gewann die Bronzemedaille. Die anderen Turnerinnen des TSB verpassten das Finale.

Der Wettkampf diente laut Mitteilung auch dazu, die drei besten Mannschaften jeder Altersklasse des Turngaus zu ermitteln, die sich dann auch für den nächsten Wettkampf qualifizierten. Alle vier Mannschaften des TSB Ravensburg standen auf dem Treppchen: In der AK14 und älter gab es Gold, die Mannschaften AK8/9, AK10/11 und AK12/13 wurden jeweils Zweite.