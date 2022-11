Turnerinnen aus Ravensburg und Weingarten schaffen es zum Landesfinale

Die jungen Kunstturnerinnen des TV Weingarten und des TSB Ravensburg haben sich für das Landesfinale qualifiziert. Beim Bezirksfinale der P-Stufen (Pflichtstufenbereich) startete der TSB mit drei Mannschaften, vom TVW waren zwei Mannschaften dabei, die sich beim Gaufinale des Turngaus Oberschwaben dafür qualifiziert hatten.

In der E-Jugend glänzten die Ravensburger Turnerinnen laut Mitteilung mit starken Leistungen. Es gab kaum Patzer, die Elemente passten, auch am Balken gab es keine Stürze. Für die TSB-Turnerinnen gab es die Bronzemedaille somit auch das Ticket für das Landesfinale am Samstag, 19. November, in Illerrieden. Dort dürfen sich die Ravensburgerinnen mit den besten P-Stufen-Turnerinnen des Schwäbischen Turnerbundes messen. Für den TSB turnten Emilia Mock, Filippa Saad, Matilda Herrling, Nela Pabst und Gosia Dronia.

Die Turnerinnen aus der D-Jugend (AK10/11) – Lena Müller, Maja Reh, Lotta Heinitz, Lara Blattner und Romina Buhl – waren ebenfalls gut unterwegs und kamen in einem starken Teilnehmerfeld auf den neunten Platz. In der Mannschaft C-offen ab AK13 lief es dagegen nicht ganz so gut. Am Schwebebalken verletzte sich eine TSB-Turnerin durch einen Sturz beim Rad. Nach einem dennoch guten weiteren Wettkampf wurde Ravensburg Sechster.

Auch einige Turnerinnen des TV Weingarten waren beim Bezirksfinale der besten Mannschaften aus Südwürttemberg im Pflichtstufenbereich des Schwäbischen Turnerbundes dabei. Die Turnerinnen der E-Jugend – Selina Krestel, Greta Obert, Jana Schmid, Jule Wellhäuser und Jaane Wijsbeek – wurden unter 15 Mannschaften Vierte.

Im zweiten Durchgang startete die D-Jugend des TVW mit Emilia Förch, Zoey Geng, Eliz Salcan, Slavna Malsam und Elira Paparizi. Die Mädchen überzeugten laut ihrer Trainerin durch ihr Können und holten sich bei der Siegerehrung verdient die Silbermedaille ab. Damit qualifizierten sich die Weingartenerinnen für das Landesfinale in der kommenden Woche.