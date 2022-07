„Turmfalken“ überzeugen bei erster Adresse mit modernen Melodien

Die „Turmfalken“, die erste Mädchentrommlergruppe in der Geschichte des Rutenfests, haben ihre Premiere gefeiert. Sie hatten am Rutenfreitag beim Soroptimist-International-Club Ravensburg-Weingarten ihre erste Adresse in traumhafter Lage direkt unter der Veitsburg. Soroptimist International ist nach eigenen Angaben ein Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement, „die Fragen der Zeit aufgreifen“.

Unterstützerinnen der ersten Stunde

Die Soroptimistinnen waren Unterstützer der Mädchen-Trommlergruppe seit der ersten Stunde. Präsidentin Anne Klüssendorf überreichte nochmals einen Scheck zur Unterstützung der Turmfalken. Die Gruppe überzeugte bei ihrem ersten Auftritt mit modernen Melodien.