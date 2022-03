Türe zu Spohn-Sporthalle aufgebrochen

Erst Ruhestörung, dann Einbruch und Sachbeschädigung: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Streifenwagenbesatzung zur Spohn-Sporthalle in Ravensburg ausgerückt, weil Anwohner sich über lärmende Jugendliche beschwert hatten. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Türe zur Sporthalle aufgebrochen worden war – nicht zum ersten Mal: Nach einem früheren Einbruch war die Tür nur provisorisch mit Holzplatten gesichert gewesen. Laut Polizei hatten die Unbekannten diese provisorische Sicherung entfernt, waren in die Halle eingedrungen und haben zusätzlich eine Fensterscheibe eingeworfen. Hinweise auf die Täter unter Telefon 0751/803-3333.