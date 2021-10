Ein Unbekannter auf am vergangenen Wochenende eine Eingangstüre der Oberschwäbischen Werkstätten in der Jahnstraße eingetreten. Der Täter verbog dadurch die Tür erheblich und verursachte laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 entgegen.