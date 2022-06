Tür eingetreten und Bewohner bedroht

In Gewahrsam genommen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstag einen 40-Jährigen, nachdem dieser gegen 22.30 Uhr die Wohnungstür eines Nachbarn in der Unteren Burachstraße eingetreten und einen 25-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht hatte.

Der hochaggressive und alkoholisierte 40-Jährige beleidigte bei den weiteren Maßnahmen die Polizisten und wehrte sich gegen deren Zugriff, heißt es im Bericht. Der Tatverdächtige gelangt nun unter anderem wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige. Darüber hinaus wird er die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle tragen müssen. Der Sachschaden an der Tür kann noch nicht beziffert werden.