Tür 3: Was die Kaiserinmutter Helena mit unseren Weihnachtskrippen zu tun hat

Sie trug den stolzen Namen der schönsten Frau aller Zeiten, um derentwillen einst der trojanische Krieg geführt worden war. Sie kam aus kleinen Verhältnissen und stieg auf in die höchsten Sphären der Macht. Ihr Sohn wurde Kaiser des Römischen Reiches, einer der bedeutendsten überhaupt. Sie war zeitlebens eine der engsten Beraterinnen ihres Sohnes. Schließlich wurde sie zu einer christlichen Heiligen.

Ein solches Leben ist an sich schon beeindruckend. Aber sie hat auch einen festen Platz in der Weihnachtswerkstatt – öffnen wir unser Türchen für Sie.

Die Rede ist von Helena, der Mutter Konstantins des Großen. Geboren wurde sie um die Mitte des dritten Jahrhunderts in Kleinasien. Ihre Laufbahn begann sie wahrscheinlich als Dienstmagd in einer Poststation. Auch im Römischen Reich konnten die Reisenden in Poststationen des Cursus Publicus abstiegen, dort essen und übernachten.

Helena war die Mutter des römischen Kaisers Konstantin

Frauen, die in diesen Stationen arbeiteten, hatten naturgemäß gute Chancen, viele interessante Männer kennenzulernen. Helena traf auf den Offizier Constantius und wurde seine Lebensabschnittspartnerin. Eine gute Wahl. Der fähige Soldat, auch er einfacher Herkunft, sollte es bis zum Kaiser bringen.

Bevor es so weit war, kam erst einmal der kleine Konstantin zur Welt, der noch viel mehr erreichen sollte. Als Vater Constantius von Diokletian zum Caesar, also zum Unterkaiser ernannt wurde, musste er sich von Helena trennen und die Stieftochter seines Mitkaisers Maximian heiraten. In dieser Zeit war das ein üblicher Weg, die Bindung unter den gemeinsam regierenden Kaisern zu kräftigen.

Konstantin blieb im Umkreis seines erfolgreichen Vaters und erwies sich wie dieser als begabter Stratege. Er begleitete ihn auf einem Kriegszug gegen die wilden Pikten und Skoten nach Britannien, wo Constantius unerwartet verstarb. Die Soldaten riefen den beliebten Konstantin zu Kaiser aus.

Geburtskirche (Foto: dpa)

Helena war die ganze Zeit über mit ihrem Sohn in Verbindung geblieben. Je mehr sich dessen Position festigte, umso mehr überhäufte er seine Mutter mit Ehren und Besitztümern. Er ließ Münzen mit ihrem Porträt prägen, ernannte sie zur „Nobilissima Femina“, zur „edelsten Dame“ und später sogar zur „Augusta“, also zur Kaiserin. Ihre Geburtsstadt Drepanon nannte Konstantin in Helenopolis um.

Das enge Verhältnis zwischen Mutter und Sohn endete nicht bei solchen Äußerlichkeiten. Konstantin erlaubte Helena den Zugriff auf die Staatskasse, ein Privileg, das sie zu nutzen wusste. Ob auch für ihre eigenen Zwecke, darüber schweigen die Quellen. Vor allem verwendete sie das Geld für ihre politische Rolle im Reich ihres Sohnes. Sie war die kaiserliche Beauftragte für das Christentum.

Die Bekehrung des Konstantin: „Unter diesem Zeichen wirst du siegen“

Der Geschichte der Bekehrung des Konstantin ist legendär: der Kaiser zog am 28. Oktober 312 gegen seinen Konkurrenten Maxentius in die Schlacht an der Milvischen Brücke. Zuvor, so die populäre Überlieferung, habe er eine Vision gehabt. Ein Symbol war ihm erschienen, das Kreuz oder das griechische Christusmonogram XP. „Unter diesem Zeichen wirst du siegen“, so sei ihm verheißen worden.

Konstantin konnte seinen Gegner vernichtend schlagen und wendete sich mehr und mehr dem Monotheismus zu, der Ein-Gott-Religion. Schließlich stand dieser eine Gott auf seiner Seite – so sah er das jedenfalls. Davon profitierte insbesondere das Christentum, die monotheistische Religion schlechthin. Zuerst wurde der Glaube lediglich anderen Kulten gleichgestellt, später sogar besonders gefördert.

Der Kaiser selbst hielt sich allerdings auch andere Optionen offen und ließ sich erst auf dem Totenbett taufen. Seine Mutter hingegen nahm das Christentum vermutlich schon in dem denkwürdigen Jahr an, in dem ihr Sohn an der Milvischen Brücke siegte. Mit dem Geld, das ihr zur Verfügung stand, stiftete sie Kirchen. So auch im heutigen Trier, wo sie und ihr Sohn lange gelebt hatten.

Das wichtigste Projekt Helenas aber war ihr Besuch im Heiligen Land. Dort, sie war schon über 70 Jahre alt, wandelte sie auf den Spuren des neu entdeckten Heilandes. Sie besuchte Bethlehem und den Berg Golgatha, die Stätten der Geburt und der Kreuzigung – oder zumindest die Stellen, die man damals dafür hielt. An beiden Orten ließ sie Kirchen errichten.

Christmette in der Geburtskirche in Bethlehem, Westjordanland. ( (Foto: dpa)

Nach der Überlieferung hatte Kaiser Hadrian 200 Jahre zuvor die beiden heiligen Stätten absichtlich mit heidnischen Tempeln überbaut. Vielleicht, um die Christen zu ärgern und von Pilgerreisen abzuhalten. Ausgerechnet der Venus und dem Adonis sollen diese Tempel geweiht gewesen seien, zwei für Erotik zuständige Gottheiten, die den Frommen besonders zuwider waren.

Helenas Reise nach Bethlehem

Spätere Legenden erzählen, dass Helena in Jerusalem auch das Grab Christi und darin das Kreuz gefunden hat, an dem der Heiland einst gehangen hatte. Auch die Gebeine der Heiligen Drei Könige, eigentlich laut Bibel Sterndeuter aus dem Osten, soll sie in Palästina gefunden und nach Konstantinopel mitgebracht haben. Von diesen Entdeckungen ist in zeitgenössischen Berichten nichts zu lesen.

Die Kirchen aber wurden tatsächlich gebaut. Heute erheben mehrere christliche Konfessionen Anspruch auf die Gotteshäuser und es kommt nicht selten zu regelrechten Prügeleien zwischen Priestern, wenn einer von ihnen seinen Fuß in eine Ecke setzt, die von einer anderen Glaubensrichtung für sich reklamiert wird.

Die Geburtskirche in Bethlehem steht über einer Felsengrotte, die schon im 2. Jahrhundert als der Ort verehrt wurde, wo Jesus zur Welt kam. Die Aufwertung durch einen Kirchenbau, der auch noch vom Kaiserhaus unterstützt wurde, lenkte die Aufmerksamkeit der Gläubigen auf die Geburtsgeschichte. Die frühen Christen hatten ihr noch wenig Bedeutung beigemessen. Erst nach dem Tode Helenas konnte sich in Rom die Feier dieses Ereignisses am 25. Dezember allmählich durchsetzen.

In der etwa 100 Jahre später errichtete Basilika Santa Maria Maggiore in Rom entstand ein Nachbau der Geburtsgrotte aus Bethlehem, der allerdings nicht erhalten ist. In der Kirche werden auch heute noch Teile der Krippe gezeigt, in der Jesus gelegen haben soll. Der Überlieferung nach soll Helena diese Reliquie bei ihrem Besuch in Bethlehem aufgespürt und nach Rom geschickt haben.

Rom gilt als Wiege der Weihnachtskrippe

Die Frage, wie ein einfacher Futtertrog dreihundert Jahre überstanden hat, bis ihn Helena finden und als den erkennen konnte, in dem das Christuskind lag, diese Frage erübrigt sich. Reliquien sind das, was Gläubige in ihnen sehen wollen. Eine Windel des Christkinds befindet sich schließlich ebenfalls in Santa Maria Maggiore und auch hier ist es sinnlos, sich den langen Weg vom Po des Gottessohns in eine päpstliche Basilika auszumalen.

In einem Seitenschiff dieser Kirche schließlich befindet sich ein Altar aus dem Jahr 1291, der Anbetung der Heiligen Drei Könige zeigt. (Wir erinnern uns, auch hier soll Helena ihre Hand im Spiel gehabt haben.) Es handelt sich um bewegliche Alabasterfiguren und damit um eine der ersten Weihnachtskrippen zum Aufstellen.

Die Stadt Rom gilt als die Wiege der Weihnachtskrippe. Von dort aus hat sich der Brauch erst in Europa und später darüber hinaus verbreitet. Anfangs waren es vor allem Franziskaner und Jesuiten, die die ersten Krippen aufstellten. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde Schwaben zu einer Hochburg des Krippenbaus, ausgehend von Jesuiten aus der Stadt Mindelheim, dazu kommen wir später. Ohne Helenas Reise nach Bethlehem gäbe es dieses Brauchtum heute vielleicht nicht.

PS: Über Helena sind zwar viele Legenden überliefert, aber kaum glaubwürdige Belege über die Gründe für ihre Bekehrung zum Christentum. Nicht ausgeschlossen, dass der neue Glaube für sie und ihren Sohn auch ein Vehikel für den sozialen Aufstieg war. So konnten sie sich von den alten, heidnischen Eliten absetzen und die Unterstützung einer anwachsenden Bewegung gewinnen. Konstantin und Helena waren auch Meister der politischen PR und verstanden es, ihre kleinen und großen Sünden – wie etwa Morde innerhalb der Familie – hinter der Fassade großer Frömmigkeit verschwinden zu lassen.