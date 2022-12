Tür 2: Wer war Lukas – der Autor der Weihnachtsgeschichte?

„Es begab sich aber zu der Zeit“ – diese Worte, altertümlich und umständlich, klingen ähnlich magisch wie Wendung „es war einmal“. Solche Formeln öffnen Türen in eine Geschichte.

Allerdings folgt kein Grimm’sches Märchen, sondern die biblische Weihnachtserzählung, wie sie seit Jahrhunderten verkündet wird. „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde.“ Dies sind die Worte des Evangelisten Lukas in der Übersetzung Martin Luthers.

Heute gibt es auch weniger verschnörkelter Versionen. „Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen“, heißt es knapp und klar in der Einheitsübersetzung von 2016. Aber klingt die alte Version nicht viel vertrauter und ehrwürdiger?

Öffnen wir also das zweite Türchen und treffen wir den Autor. Aber wo ist er – oder besser: wer ist er?

Der Evangelist Lukas, der die Geschichte auf Griechisch aufgeschrieben hat, gilt als einer der besten Erzähler unter den eher spröde textenden biblischen Autoren. Aber wer war er eigentlich, dieser Mann? Der, dem wir Überlieferung verdanken, die noch immer den Kern des Weihnachtsfestes ausmacht? Darüber wissen wir sehr wenig.

Wer war der Autor des Lukas-Evangeliums?

Es gibt zu Lukas eine legendenhafte Überlieferung und es gibt die Ergebnisse historisch-kritischer Forschung. Beginnen wir mit der Tradition. Lange Zeit hielt man Lukas für einen Begleiter des Apostels Paulus, der in dessen Briefen wiederholt erwähnt wird und der Arzt von Beruf war. Seinem Meister habe er als einziger bis zu dessen Ende die Treue gehalten. Nach dem Tod des Paulus sei er nach Griechenland gegangen, wo er Bischof wurde und vielleicht als Märtyrer starb. Soweit die Legende. Was davon ist wahr?

Vermutlich gar nichts. Bibelforscher halten es für sehr unwahrscheinlich, dass der Verfasser des Lukasevangeliums ein Mitarbeiter des Paulus war, denn bei ihm findet sich kaum eine Spur der speziell paulinischen Theologie. Die vier Evangelien sind wahrscheinlich erst in den Jahren nach 70 nach Christus entstanden, alle in griechischer Sprache.

Die Namen der Apostel Matthäus und Johannes sowie der prominenten apostolischen Sekretäre Lukas und Markus als Verfasser tauchen erst später auf. Die ersten überlieferten Texte nennen noch keine Autoren. Vielleicht wählte man vier unangefochtene Autoritäten, um die Glaubwürdigkeit der Texte zu unterstreichen.

Lukas – oder der Autor, der sich hinter diesem Namen verbirgt – bekennt im Vorwort zu seinem Evangelium, kein Augenzeuge des Lebens Jesu gewesen zu sein. Wahrscheinlich ist er nicht nur der Schöpfer des Evangeliums, sondern auch der Apostelgeschichte. Beide Texte sind von einer gebildeten Person verfasst, deren Griechisch fast schon klassisch zu nennen ist.

Lukas war mit griechischer Literatur und Philosophie offenbar ebenso vertraut wie mit den Traditionen des Judentums. Die Gleichsetzung mit Lukas, dem Arzt aus dem Kreis des Paulus hat auch damit zu tun, dass in seinem Evangelium Jesus besonders häufig Kranken hilft und der Chronist sich scheinbar mit der Medizin seiner Zeit auskannte. Das Wort „heilen“ verwendet er häufiger als seine Kollegen Markus, Matthäus und Johannes.

Frauen finden bei Lukas mehr Beachtung als in den anderen Evangelien

Neben den Kranken wendet sich Jesus im Lukasevangelium besonders den Armen und Ausgestoßenen zu. Der verlorene Sohn, der barmherzige Samariter und der kleinwüchsige Zöllner Zachäus sind Gestalten aus dieser Feder. Frauen finden bei ihm mehr Beachtung als in den anderen Evangelien. Sogar die Römer kommen bei ihm gut weg. Letzteres liegt womöglich daran, dass er seinen Text für einen gewissen Theophilus aufgeschrieben hat, vielleicht ein christlich gesinnter Vertreter der Besatzungsmacht.

Was für das Lukasevangelium im Allgemeinen gilt, das gilt auch für die Weihnachtsgeschichte. Lukas schildert sie aus der Perspektive Marias. Die künftige Mutter Gottes bekommt Besuch vom Engel Gabriel, der ihr verkündet, was Gott mit ihr vorhat. Anders als Männer der Bibel, die beim Anblick des Engels vor Angst oft die Besinnung verlieren – so beispielsweise der Prophet Daniel – erschrickt sie nur leicht und nimmt ihr Schicksal an.

Josef hingegen kommt bei Lukas nur am Rande vor. Das wäre nicht so ungewöhnlich, gäbe es nicht auch noch die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Diese weniger ausführliche Erzählung nimmt den Standpunkt Josefs ein. Ein Engel legt dem guten Zimmerman im Traum nahe, seine schwangere Verlobte trotz ihrer wenig glaubwürdigen Entschuldigung („es war der Heilige Geist“) nicht zu verstoßen.

Lukas verdanken wir auch die besonders populären und liebenswerten Protagonisten der Weihnachtsgeschichte: die Hirten. Ihnen wird die Geburt Jesu als erstes verkündet. Schon ganz zu Anfang seines Werkes stellt er die ärmsten Vertreter der damaligen Gesellschaft in den Mittelpunkt. Bei Matthäus sind es die Sterndeuter aus dem Morgenland, die das Kind besuchen, die Hirten fehlen.

Lukas machte die Geburt Christi lebendig

Ochs und Esel finden sich weder bei Lukas noch bei Matthäus. Sie tauchen jedoch bereits auf spätantiken Darstellungen der Geburt auf, noch bevor Maria und Joseph mit dem Kind abgebildet wurden. Die beiden Tiere, heute aus keiner Krippe mehr wegzudenken, verweise auf einen Spruch aus dem Alten Testament: "Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn“, empörte sich der Prophet Jesaja „Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht". Ochs und Esel stehen nach Ansicht antiker Kirchenväter für Juden und Heiden, die Jesus als ihren Herren erkennen sollen.

Ohne Lukas wäre die Geburt Christi nach über 2000 Jahren nicht immer noch so lebendig und präsent. Viele Details, die für uns heute nicht mehr wegzudenken sind, die Herbergssuche, die hartherzigen Wirtsleute in Bethlehem, der Stall mit dem Vieh, wurden später erst hinzugedichtet. Das war möglich, weil Lukas eine so plastische Grundlage geliefert hat.

Bei so viel Talent ist es nur folgerichtig, dass Lukas noch eine weitere Eigenschaft angedichtet wurde. Er gilt in frommer Überlieferung auch als Maler und soll das erste Bild von Maria mit dem Kind geschaffen haben. Der flämische Künstler Rogier van der Weyden hielt die Szene 1440 seinerseits in einem Bild fest. Ein schon nicht mehr ganz junger Lukas kniet mit Papier und Stift vor der das Kind stillenden Gottesmutter. Auch wenn dies zum legendären Anteil der Überlieferung gehört, so hat Lukas – oder der Mensch, der heute als Lukas der Evangelist bekannt ist – in jedem Fall starke Bilder geschaffen, wenn auch mit Worten.

PS: Bei so viel Lob für den Autor sollte nicht unterschlagen werden, dass an dem Wahrheitsgehalt der Weihnachtsgeschichte erhebliche Zweifel bestehen. Das betrifft gar mal nicht die wundersamen Elemente wie Jungfrauengeburt und Engelserscheinungen, die ohnehin Glaubenssache sind. Auch die vermeintlich harten Fakten sind keineswegs gesichert. Augustus, Herodes, der Statthalter Quirinius, die Volkszählung, der Stern – zeitlich passt das alles nicht zusammen.

Das im Einzelnen darzulegen, würde zu viel Raum einnehmen, daher hier nur ein Beispiel: Ein sogenannter Reichszensus, eine Steuerschätzung im ganzen Imperium Romanum, hätte Maria und Joseph nicht betroffen. Die galt nämlich nur für römische Bürger, und das waren die beiden nicht. Ansonsten wäre ihr Sohn Jesus nicht am Kreuz gestorben, diese qualvolle Todesart blieb römischen Bürgern erspart. Viel später gab es wahrscheinlich eine Steuerschätzung in der Provinz Judäa, aber da lebte Herodes schon nicht mehr. Theologen glauben, die Geschichte soll einen Vorwand dafür liefern, dass Jesus nicht zu Hause in Nazareth, sondern in Bethlehem, der „Stadt Davids“ auf die Welt kam, denn von dort sollte nach alten Prophezeiungen der Messias kommen.