Clement Clarke Moore – der Mann, der Santa Claus erfand

Heute könnte das Türchen eigentlich geschlossen bleiben, denn der, um den es geht, kommt ja durch den Kamin. Obwohl, es geht ja weniger um ihn selbst, als vielmehr um seinen Schöpfer. Der Schöpfer des Weihnachtsmannes? Hat den nicht Coca-Cola erfunden?

Diesen populären Irrglauben zu widerlegen gehört zu den wichtigsten Aufgaben jedes Weihnachtskolumnisten. Also vorneweg: Coca-Cola hat sich den Weihnachtsmann nicht ausgedacht, die Firma spannt ihn lediglich seit vielen Jahrzehnten als Werbeträger ein. Wenn Coca-Cola aber das Symbol den amerikanischen Kulturimperialismus ist, dann ist Santa Claus dessen wichtigster Handlanger.

Hinter der These über die Symbiose von Besinnlichkeit und Big Money steht die Annahme, unsere uralten, authentischen Weihnachtsbräuche seien vor allem durch die kulturelle Hegemonie der Vereinigten Staaten kommerzialisiert worden. Wenn es so simpel wäre.

Wahr ist, dass der Getränkekonzern das rot-weiße Outfit des amerikanischen Gabenbringers geprägt hat. Das wiederum hat weltweit für eine rot-weiße Uniformierung seiner Kollegen gesorgt. Aber Geschenke wurden schon ausgeliefert, bevor Coca-Cola im Jahr 1892 an den Start ging. Wer also hat nun eigentlich den Weihnachtsmann erfunden?

Das steckt hinter dem rot-weißen Mann mit weißem Rauschebart

Wie schon bei vielen anderen Bräuchen lässt sich der Ursprung schwer ausmachen. St. Nikolaus bringt schon seit dem Mittelalter den Kindern Geschenke, in Spanien sind es die heiligen drei Könige, die Reyes Magos, die am 6. Januar die Kinder bescheren. Andere heute bekannte Figuren, wie die skandinavischen Weihnachtswichtel wurden erst im 19. Jahrhundert nach und nach von winterlichen Geistern zu freundlichen Gabenbringern.

Der weltweit bekannteste unter den weihnachtlichen Akteuren ist Santa Claus – und der ist älter als so mancher seiner Kollegen. In seinen Fall ist die Fachwelt auch ziemlich sicher, wer ihn, wenn nicht direkt erfunden, so doch populär gemacht hat. Öffnen wir also unser Türchen und lassen unseren heutigen Helden herein. Ein Gentleman kommt schließlich nicht durch den Kamin gerutscht und ein Gentleman war er, dieser Clement Clarke Moore (1779 – 1863), Wissenschaftler, Großgrundbesitzer und Schriftsteller.

Höchstwahrscheinlich ist er der Verfasser des anonymen Gedichts, das 1823 unter dem Titel „A Visit from St. Nicholas“ erschien. Die Verse über den Besuch in der Nacht vor Weihnachten ist in den USA so berühmt wie hierzulande Theodor Storms „Von drauß, vom Walde komm ich her“. Zudem hat sich daraus eine ganz neue Weihnachtstradition entwickelt.

Worum geht in dem Text? Eine Familie legt sich am Abend vor Weihnachten ins Bett, die Kinder träumen von kandierten Pflaumen. Plötzlich hört der Familienvater draußen ein seltsames Klappern. Er springt zum Fenster, schaut in die mondhelle Nacht, und was sieht er? Richtig, einen von acht Rentieren gezogenen Schlitten, in dem ein fröhlicher alter Herr sitzt. Der Erzähler weiß sofort: das ist St. Nick. Für uns keine überraschende Erkenntnis, aber zur Zeit der Erscheinung des Gedichts war dieser Besucher samt seinem Schlitten weitgehend unbekannt.

Wie wurde aus dem Unbekannten ein Berühmter

Wie aber wurde Weihnachten in Amerika früher gefeiert? An der Ostküste, in den Siedlungen der Puritaner zunächst einmal gar nicht. Unter den radikalen Protestanten, die England verlassen mussten, war das Fest als heidnisch verpönt. Mit der Zeit bildeten sich unter den ärmeren und weniger frommen Bewohnern des Landes Bräuche heraus, die angeblich an alte englische Traditionen anknüpften. Dort waren die Bauern in der Weihnachtszeit in die Schlösser ihrer Gutsherren marschiert und hatten Speis und Trank verlangt.

Die Herrschaften spielten mit, es waren ja „ihre“ Bauern, die einmal im Jahr ihren Spaß haben durften. In Boston und New York, wo in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Armen in die Viertel der Reichen zogen, war die Lage anders. Keine feudalen Abhängigkeiten verbanden Oben und Unten. Die Besitzenden hatten Angst vor den vermummten Gestalten, die in großer Zahl in ihre Häuser eindrangen und alles kurz und klein schlugen, wenn die unfreiwilligen Gastgeber nicht das herausrückten, was die ungebetenen Gäste verlangten. Eine funktionierende Polizeitruppe, die man zu Hilfe rufen konnte, gab es damals noch nicht.

Einer reichen Familie entstammte auch Clement Clarke Moore, ihm gehörte halb New York. Der Historiker Stephen Nissenbaum stellte die These auf, dass Moore mit seinem Gedicht über St. Nicholas das Fest wieder in gesittete Bahnen lenken wollte. Er führt dafür unter anderem an, dass der himmlische Gast bei Moore nicht als Bischof daherkommt, oder wie ein moderner Santa in der rot-weißen Kutte.

Bei ihm ist St. Nicholas wie ein Hausierer kostümiert. Er trägt schmuddelige Kleidung und raucht eine für die niederen Klassen typische Stummelpfeife. Moores St. Nicholas ist ein Prolet, aber er ist ein netter Prolet. Einer, der Geschenke bringt, anstatt welche zu verlangen. Solche Besuche konnte man sich gefallen lassen.

Ob es wirklich das Gedicht war, dass die amerikanischen Weihnachtsbräuche zivilisierte oder eher effizientere Methoden, mit der Unzufriedenheit der Unterschichten umzugehen, sei dahingestellt. Tatsache ist, dass sich die Verse schnell verbreiteten. Aus St. Nicholas wurde bald Santa Claus, in Anlehnung an den niederländischen Sinterklaas. New York war ursprünglich eine holländische Kolonie gewesen und zu Moores Zeiten war es in New York schick, sich auf seine holländischen Wurzeln zu besinnen.

Die Rolle von Coca-Cola

Viele Merkmale des späteren Santa Claus sind bereits bei Moore angelegt. Die Rentiere, der Schlitten, der Einstieg durch den Kamin, die Socken für die Geschenke. Allerdings sind St. Nicholas und seine Zugtiere bei ihm noch winzig klein. Dass der ausgewachsene und wohlbeleibte Santa Claus heute noch durch den Kamin muss, sorgt immer wieder für komische Momente in der amerikanischen Weihnachtsfolklore.

Populäre Bilder des amerikanischen Gabenbringers zeichnete ein Deutscher. Der Karikaturist Thomas Nast (1840 – 1902) aus Landau in der Pfalz malte ab 1862 immer wieder Santa Claus, der sich mit der Zeit immer mehr dem heute bekannten Typus annäherte. Nast war ein Star seiner Zeit und ein Kämpfer gegen Korruption und für Demokratie. In seinen Cartoons verwendete er als erste das Dollar-Zeichen als Symbol für Geldgier.

Damit wären wir auch wieder bei Coca-Cola. 1920 warb das Unternehmen zum ersten Mal mit Santa Claus, aber erst 1931 schuf der Grafiker Haddon Sundblom (1899 – 1976) den Prototypen des schmerbäuchigen, rotgewandeten Weihnachtsmanns, den die Welt heute kennt. Modell stand ihn dafür sein Freund Lou Prentiss, der für Coca-Cola als Ausfahrer und Verkäufer gearbeitet hatte.

Santa Claus ist also doch ein Handlanger des Kapitalismus? Einer, der von den Reichen ausgesandt wurde, um die Armen davon abzuhalten, sich zu holen, was ihnen zusteht. Ein Arbeiter, der seine Genossen verraten hat, der den Menschen ihr Geld aus der Tasche zieht und sich listig mit einer Kutte in der Farbe der Revolution tarnt.

Aber ist Santa denn der einzige Gabenbringer mit Schattenseiten? Von dem scheinbar so friedvollen Christkind sagen Eltern früher, es würden Kindern, die durchs Schlüsselloch linsen, die Augen ausblasen. Nicht gerade nett. Knecht Ruprecht hat seine gewalttätige Natur als finsterer Begleiter himmlischer Gabenbringer nie ganz abgelegt, auch wenn er inzwischen alleine auf Tour geht und auch Geschenke verteilt. Väterchen Frost ist bei seinen Hausbesuchen oft stockbesoffen.

Weihnachtsbräuche sind nicht statisch, sie wandeln sich fortlaufend. Immer wieder wurden bestimmte Rituale verboten, weil sie in den Augen der Obrigkeit oder der Kirche zu sehr ausarteten. Christliche Krippenspiele wurden mit der Zeit zu derben Volksschwänken, Heischebräuche, bei denen junge Leute von Haus zu Haus zogen und um Speis und Trank baten, wurden zu Randale – siehe oben. Auch die Gabenbringer sind, was die Gesellschaft jeweils aus ihnen macht.

Früher hielten sie die Kinder zu Frömmigkeit und Wohlverhalten an, heute ermuntern sie zum Konsum. In Amerika begann dieser Prozess früher als im damals wirtschaftlich zurückgebliebenen Deutschland, aber wir haben aufgeholt. Wahr ist aber auch: Ob Weihnachtsmann, Christkind oder Santa Claus – für jeden von uns sind sie vor allem das, was wir aus ihnen machen. Darum können wir sie für uns selbst so gestalten, wie wir es wollen und niemand kann uns da hineinreden.

PS: Für Europäer scheint es verwunderlich, dass die Weihnachtsbräuche der doch eigentlich recht religiösen Amerikaner so weltlich sind. Das kann daran liegen, dass diese Traditionen sich nicht allmählich aus christlichen Ritualen heraus entwickelt haben, sondern sich nach einer weitgehend weihnachtsfreien Phase durch die Initiative weniger rasch im ganzen Land verbreiteten. Moores Gedicht enthält keine christlichen Gedanken, aber immer wieder wurde versucht, die beiden Welten zusammenzubringen. In dem populären Weihnachtssong „Hier kommt Santa Claus“ von Gene Autry heißt es am Ende „Lasst und alle dem Herrn im Himmel danken, dass Santa Claus heute Nacht kommt“. Es gibt Songs und Videos darüber, dass Jesus und der Weihnachtsmann sich treffen, streiten oder versöhnen. Evangelikale Gruppen, die Weihnachten noch immer als heidnisches Fest ablehnen, sehen in dem freundlichen alten Herrn eine Teufelsfigur, denn der Böse heißt in der englischsprachigen Tradition auch „Old Nick“ – da ist es nicht weit zu „Old Saint Nick“ und um von „Santa“ zu „Satan“ zu kommen, muss man nur ein paar Buchstaben verschieben…