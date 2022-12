Tür 1: Adam und Eva - Es begann mit einer Sünde

Der 1. Dezember ist gekommen und wir öffnen das erste Türchen unseres Kalenders. Wer tritt da hinein in unsere Weihnachtswerkstatt? Einen Mann und eine Frau, und die sind ja nackt – bis auf ein Feigenblatt. Na, das fängt ja gut an. Bei Adam und Eva anfangen – das bedeutet normalerweise, etwas sehr weitschweifig zu erzählen. „Fang doch nicht bei Adam und Eva an, komm endlich zum Punkt“ so werden Menschen ermahnt, die lange Vorreden halten.

Manchmal kommt man jedoch nicht darum herum, bei dem Paar zu beginnen, das die Bibel uns als die ersten Menschen vorstellt. Das gilt ganz besonders für Weihnachten. Welcher Termin aber wäre besser geeignet, um bei Adam und Eva zu beginnen, als der 1. Dezember? (Es gibt einen solchen Termin, der noch besser geeignet wäre, aber dazu später mehr).

Laut einer Umfrage des Münchner Jugend-Forschungsinstituts „iconkids & youth“ weiß jedes dritte Kind nicht, warum Weihnachten gefeiert wird. 15 Prozent der Kinder gaben immerhin an, dass das Fest „was mit Jesus“ zu tun habe. Dabei ist die Kenntnis von Christi Geburt, von Bethlehem, den Hirten und Engel noch Grundwissen im Vergleich zu der Frage, warum Gott nach christlichem Glauben überhaupt Mensch werden musste. Um das zu erklären, müssen wir buchstäblich bei Adam und Eva anfangen. Sonst bleibt es unverständlich.

Genug also der weitschweifigen Vorrede. Kommen wir zum Punkt, zu Adam und Eva also. Was uns im Zusammenhang mit Weihnachten an den beiden interessiert, ist der Sündenfall, der die Vertreibung aus dem Paradies nach sich zieht. Bekanntlich ließ sich Eva von der Schlange verführen, vom Baum der Erkenntnis zu essen und überredete auch Adam, von der verbotenen Frucht zu probieren.

Der Begriff "Erbsünde" hat sich gewandelt

Die Entscheidung, Gottes Gebot zu übertreten, änderte nicht nur das Leben der beiden ersten Menschen. „Adam“ bedeutet „Mensch“ und „Eva“ heißt „Frau“. Die beiden stehen für die gesamte Menschheit. Nach christlichem Glauben sind auch alle ihre Nachkommen Sünde und Tod verfallen. Egal, wie vorbildlich sie sich auch verhalten mögen. Der Gott des Alten Testamentes ist ein zorniger Herr und wenn er straft, dann richtig. Irgendwie tat es ihm letztlich aber doch leid, und er schickte seinen Sohn auf die Erde, damit dieser durch seinen Kreuzestod die Erbsünde wieder hinwegnehme.

Bereits Paulus stellt Adam in seinen Briefen Christus gegenüber, der den folgenschweren Fehltritt des Stammvaters wieder ausbügelt. Augustinus (354 – 430) entwickelte daraus später eine Theologie vom „neuen Adam“, die das Alte mit dem Neuen Testament als Geschichte von Unheil und Heil verbindet. Die Freude der Hirten über Jesu Geburt, der sie in alten Krippenspielen wortreich Ausdruck geben, bezieht sich darauf. Nicht (nur) auf die Geburt eines „schönen Kindes“, wie es in vielen Liedern heißt, nicht darüber, dass Gottes Sohn mal zur Abwechslung unter den Menschen wandelt. Sie freuen sich darüber, dass wir alle nun eine Chance bekommen haben, nicht auf ewig in der Hölle braten zu müssen.

Ein solch drastischer Heilsplan ist heutigen Menschen nur schwer zu vermitteln. Auch die Kirchen legen den – biblisch gar nicht notwendig angelegten – Begriff der Erbsünde heute nicht mehr wörtlich aus, sondern sprechen von „Gottesferne“ oder einer menschlichen „Anfälligkeit“ für die Sünde. Auch an Weihnachten wird dieser Zusammenhang zwischen Sünde und Tod, Geburt und Kreuzigung nur noch selten direkt angesprochen. In alten Liedern ist er zwar präsent, doch die betreffenden Strophen werden entweder gar nicht mehr gesungen oder aber ihre Worte gehen, wie man sagt, bei einem Ohr hinein und beim anderen wieder hinaus. Hier ein paar Beispiele

Es ist der Herr Christ, unser Gott Der will euch führ'n aus aller Not Er will euer Heiland selber sein Von allen Sünden machen rein

So klingt es bei Martin Luther, in seinem Weihnachts-Hit "Vom Himmel hoch, da komm ich her". In dem Lied "Lobt Gott, Ihr Christen alle gleich", ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert heißt es

Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradeis, der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis!

Adam und Eva haben Spuren hinterlassen

Gehen wir weiter zurück: "Adam lay bounden" ist ein englisches Weihnachtslied aus dem 15. Jahrhundert. Dazu eines der wenigen Werke, in denen Adam explizit erwähnt wird (Eva kommt gar nicht vor, dafür aber Maria).

Adam lag gebunden In Bänder gebunden. Viertausend Winter Hielt er für nicht zu lang. Und alles war wegen eines Apfels, Eines Apfels, den er genommen hatte, Wie es Kirchenmänner geschrieben finden In ihrem Buch, Wäre der Apfel nicht genommen worden, Der Apfel nicht genommen worden, Wäre Unsere Liebe Frau Niemals Himmelskönigin geworden. Gesegnet sei der Moment, In dem der Apfel genommen wurde. Darum dürfen wir singen: Deo gratias!

Glück im Unglück also. In Puer natus in Bethlehem aus dem 14. Jahrhundert schließlich heißt es in der deutschen Variante:

Die schlang ihn nit vergifften kond / Vergifften kond / Ist worden vnser blut on sünd / Halle halle halleluia.

Ja, Adam und Eva haben Spuren hinterlassen im weihnachtlichen Brauchtum, doch die Spuren sind verblasst und nicht für jeden erkennbar, obwohl wir manche davon in der Weihnachtszeit täglich vor Augen haben.

Der Urtyp des Weihnachtsbaumes

Aus der Zeit der Gotik sind Bilder und Statuen der Muttergottes mit dem Kind erhalten, bei denen einer der beiden einen Apfel in der Hand hält – eine Anspielung auf Jesus, den neuen Adam und Maria, die neue Eva. Im Alpenraum schmückten arme Leute ihre Stube im Advent früher mit einem Paradeisl, einem Gesteck aus Äpfeln. Erzgebirgische Schwibbögen und Weihnachtspyramiden waren früher häufig mit Figuren der biblischen Stammeltern geschmückt. Anstatt einer Krippe wurde noch Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Weihnachtsbaum mancherorts ein Paradiesgarten mit Bäumen und Tieren aufgestellt, wobei die Hauptdarsteller darin nicht selten fehlten.

Der deutlichste Verweis auf den Sündenfall aber steht bis heute groß und leuchtend in jedem Weihnachtszimmer: Der Christbaum. Zumindest vermuten das Brauchtumsforscher. Der 24. Dezember war in früheren Zeiten im Kirchenjahr der Gedenktag für Adam und Eva. An diesem Tag fanden in den Gottesdiensten Mysterienspiele statt, die die Vertreibung aus dem Paradies zur geistlichen Erbauung der Gläubigen in Szene setze.

Dazu gehörte natürlich auch ein mit Äpfeln behängter Baum. Aus dem Baum, so diese Hypothese, wurden später der Christbaum und aus den Äpfeln die Christbaumkugeln. Der Apfel kommt in der Bibel übrigens gar nicht vor, es ist nur von einer Frucht die Rede, die die beiden aßen. Weil aber der Apfel auf Lateinisch „malum“ heißt, was zu gleich auch das Böse bedeutet, bot er sich für die Rolle an und wurde zum Weihnachtssymbol.

Adam und Eva, wiewohl Sünder, haben also zweifellos herausragende Verdienste um das Weihnachtsfest erworben. Ohne ihren Frevel wäre die Geburt Christi gar nicht nötig gewesen. Wir säßen immer noch im Paradies, können ein Leben ohne Leid und Tod führen, müssten aber auf Weihnachtsmärkte, Last Christmas und Geschenke unter dem Tannenbaum verzichten.

PS: Viel ließe sich noch sagen über die Story von Adam und Eva. Über das Verständnis von Sexualität und das Wesen der Frau, das man aus dem Text ableitete. Über moderne Hypothesen, die in dem Mythos der Vertreibung eine Erzählung von den Jägern und Sammlern sehen, die allmählich zu sesshaften Bauern wurden und im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot verdienen mussten. Wir könnten auch fragen, welche Rolle diese Geschichte im Judentum und im Islam spielt, wo man keine Erbsünde kennt. Aber wer mit Adam und Eva anfängt, muss irgendwann auch mit den beiden aufhören.