Tuberkulosefall in Ravensburger Kindergarten

Eltern sind besorgt: In einem Ravensburger Kindergarten hat es einen Tuberkulosefall gegeben. Erkrankt ist eine pädagogische Fachkraft. Die Eltern der Kinder wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises und einem niedergelassenen Kinderarzt informiert, was sie jetzt tun sollen. Die Ansteckungsgefahr sei jedoch sehr gering, sagt Gesundheitsamtsleiter Michael Föll.

Föll bestätigte zwar, dass es sich um offene Tuberkulose (TBC) handelt, eine durch Bakterien ausgelöste Lungenkrankheit. Sie ist ansteckend und kann durch Tröpfcheninfektion, also Husten oder Niesen, übertragen werden. Allerdings sei die nachgewiesene Erregerlast im Auswurf der betreffenden Person sehr gering gewesen.

„Es ist ein Unterschied, ob sich jemand die Lunge aus dem Hals hustet oder nur sehr schwache Symptome hat.“ Für einen kurzen Zeitraum von etwa einer Woche habe jedoch eine geringe Ansteckungsgefahr bestanden, so Föll. Der Befund stand am 22. Februar fest, und schon am 27. Februar habe die Informationsveranstaltung für Eltern und Kollegen stattgefunden.

Panik oder Hysterie sei dabei offenbar nicht aufgekommen. „Die Veranstaltung verlief unaufgeregt und sachorientiert. Die meisten Eltern werden nach unserem Eindruck das Angebot des niedergelassenen Arztes, die Kinder zu untersuchen, annehmen“, äußerte sich Landratsamtspressesprecher Franz Hirth. Da die Krankheit noch Jahre nach der Ansteckung ausbrechen kann und die Eltern sich nicht bei jeder Erkältung Sorgen machen sollen, dass ihr Kind an Tuberkulose erkrankt sein könnte, hat das Gesundheitsamt empfohlen, die Jungen und Mädchen testen zu lassen.

„Es gibt Hauttests und Bluttests“, erklärt Gesundheitsamtsleiter Föll. Aussagekräftig seien diese allerdings erst sechs bis acht Wochen nach dem letzten Kontakt zu einem Infizierten. Die Eltern und anderen Mitarbeiter des Kindergartens sollten sich bei ihrem Arzt beraten lassen, welcher Test für sie sinnvoller sei.

Sollte dabei herauskommen, dass sich jemand mit dem Erreger infiziert hat, sei das immer noch kein Grund zur Panik. „95 von 100 Fällen merken lebenslang gar nichts davon“, sagt Föll. Laut Robert-Koch-Institut entwickeln nur fünf bis zehn Prozent der Infizierten Symptome wie Husten, Müdigkeit, Appetitmangel, Gewichtsabnahme, leichtes Fieber, vermehrtes Schwitzen (besonders nachts), allgemeine Schwäche oder andere Anzeichen ähnlich denen eines grippalen Infektes.

Während die „Schwindsucht“ im 19. und frühen 20. Jahrhundert häufig tödlich endete, gibt es seit 1943 Antibiotika dagegen. Tuberkulose-Patienten müssen in der ersten Zeit jedoch ins Krankenhaus. Im Kreis Ravensburg kommen sie in die Fachkliniken Wangen, die auf Lungenkrankheiten spezialisiert sind. Ein halbes Jahr lang müssen die Kranken dann einen Mix aus drei bis vier verschiedenen Medikamenten nehmen.

Ein Anstieg von Tuberkulose sei im Kreis Ravensburg nicht zu beobachten. Kreisweit würden dem Gesundheitsamt jedes Jahr zwölf bis 15 Tuberkulosefälle gemeldet. „Die Zahlen stagnieren“, sagt Föll. Flüchtlinge aus Osteuropa und Afrika seien zwar überproportional von Tuberkulose betroffen, weil die Krankheit in deren Heimatländern teils noch weit verbreitet ist, sie würden jedoch direkt nach der Einreise einer Röntgenuntersuchung unterzogen und im Krankheitsfall vor Ort behandelt, also nicht auf die Landkreise weiterverteilt. „Die Fälle in Baden-Württemberg sind dadurch 2015 und 2016 gestiegen, im Kreis Ravensburg jedoch nicht“, erklärt Föll.

Deutschlandweit erkrankten im Jahr 2017 laut Robert-Koch-Institut 5486 Menschen an TBC, davon sind 102 gestorben. Der Großteil der Todesopfer (65 Menschen) war über 70 Jahre alt, es gab nur ein Todesopfer im Kindesalter: ein drei Monate alter Säugling, bei dem die Diagnose aber eher zufällig postmortal gestellt wurde. Weltweit sterben jedoch noch viele Menschen an der Infektionskrankheit.

Sie gehört zu den zehn häufigsten Todesursachen, auch wenn die Zahl der Infektionen um etwa zwei Prozent pro Jahr abnimmt. 2017 erkrankten nach Angaben der WHO zehn Millionen Menschen an TBC, von denen 1,6 Millionen starben, davon 400 000 HIV-Positive, die wegen ihres geschwächten Immunsystems besonders anfällig für Tuberkulose sind. Besorgniserregend ist laut WHO die mit 558 000 Fällen hohe Anzahl an Patienten, die sich 2017 neu mit einem Erreger infizierten, der resistent gegen das bewährte Antibiotikum Rifampicin ist.

