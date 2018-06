TSV Eschach verabschiedet sich aus der Liga

Trauriger Abschied nach zwei Jahren Landesliga: Der TSV Eschach gibt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den FV Rot-Weiß Weiler seine Abschiedsvorstellung.

Es war der größte sportliche Erfolg in der Geschichte des TSV Eschach: Als Tabellenfünfter schlossen die Eschacher die vergangene Landesligasaison ab: Erst dahinter folgte an einer Schnur aufgereiht die lokale Konkurrenz aus Kehlen, Ravensburg, Weingarten und Oberzell. In der zweiten Saison nach dem Aufstieg reichte die Luft nicht mehr, dieses Niveau zu halten. Seit dem vergangenen Spieltag steht der Abstieg der Eschacher fest. „20 Mal gegen Oberzell spielen geht eben nicht“, meinte Trainer Stefan Krause im Nachgang zum 1:4 in Straßberg, bei dem er einmal mehr den allerletzten Willen bei seinem Team vermisste.

Das letzte Spiel bestreiten die Eschacher gegen Weiler – die Allgäuer haben noch eine Chance, den TSV Berg von Platz zwei zu verdrängen. Auf Eschacher Seite werden einige Spieler ihr – zumindest vorerst – letztes Spiel machen. Der Großteil der Mannschaft bleibt aber auch in der Bezirksliga zusammen. (chm)