TSV Eschach geht mit zwei dicken Dämpfern in die Rückrunde

Für den TSV Eschach beginnt das neue Fußballjahr gleich mit einem Hopp-oder-Topp-Spiel: Nur mit einem Sieg beim Konkurrenten TSV Straßberg (Sa., 15 Uhr) geht noch was in Richtung Top Zehn der Fußball-Landesliga.

Die Vorbereitung hatte bei den Eschachern einen dicken Dämpfer: Manuel Ruess brach sich gleich im ersten Spiel gegen die SGM Warthausen/Birkenhard den Knöchel. Trainer Philipp Meißner ist als Physiotherapeut vom Fach: „Eine Weber-C-Fraktur.“ Für den Laien: Die Kategorie C ist die schlimmste Form des Knöchelbruchs, die Syndesmose ist mit zerrissen. Für Ruess ist die Saison gelaufen. Nun kam eine weitere Hiobsbotschaft dazu: Kapitän Robin Merz kann einen Arm nicht mehr heben. Die Vermutung, dass eine Sehne gerissen ist, wurde allerdings noch nicht bestätigt.

Trotz dieser Rückschläge ist Meißner optimistisch: „Wir sind fest davon überzeugt, dass wir die Klasse halten werden.“ Der Trainer sieht sogar eine Chance, als Tabellen-13. noch auf den Zug der besten Zehn aufzuspringen: „Platz zehn ist nur drei Punkte weg und wir haben mit Straßberg und Schussenried zwei Gegner, die wir schlagen können“, so beschreibt Meißner die Ausgangslage für die letzten beiden Partien vor der Trennung der Liga in Aufstiegs- und Abstiegsrunde.

Verabschiedet haben die Eschacher Leon Dokland, der in seine norwegische Heimat zurückgekehrt ist. Durchaus ein Verlust: In den elf Spielen mit dem bissigen Offensivspieler holte der TSV 16, in den sechs Spielen ohne ihn nur drei Punkte. Aber die Mannschaft hat in der Winterpause vorne auch Verstärkung bekommen. Sören Hirschle bringt als Diplomatensohn die große, weite Fußballwelt nach Eschach: Das Kicken hat Hirschle in Brasilien beim FC Sao Paolo gelernt. Unter anderem nach Stationen in Taiwans erster und zweiter Liga landete Hirschle beim VfB Friedrichshafen und jetzt in Eschach. Dort sieht ihn Meißner außen offensiv, Hirschle kann aber auch zentral im Mittelfeld spielen.

Im Zentrum hat sich indes David Sprenger etabliert. Glück im Unglück: „Weil sich Manuel Ruess relativ früh verletzt hat, hatten wir Zeit, eine Lösung auf der Sechs zu finden“, meint der Coach. Und diese ist der lauf-, zweikampf- und kopfballstarke Ex-Innenverteidiger. Nicht nur im Zentrum drängen die Jungen nach vorne: Außen defensiv hat Philipp Zwerger nach Angaben seines Trainers im Winter einen großen Sprung gemacht – er ist die Alternative für Robin Merz. Die Eschacher haben in Meißners Rückblick eine sehr gute Vorbereitung absolviert – inklusive eines fünftägigen Trainingslagers am Gardasee, bei dem immerhin rund 70 Prozent der Spieler von erster und zweiter Mannschaft am Start waren. Der Coach grübelt schon, ob die Vorbereitung nicht zu gut war: Das Testspiel gegen Verbandsligist VfB Friedrichshafen war eigentlich als eine Art Dämpfer eingeplant – die Eschacher gewannen mit 4:2.