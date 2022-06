TSV Eschach feiert den Klassenerhalt

Der TSV Eschach hat im letzten Saisonspiel der Fußball-Landesliga zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Klassenerhalt aufkommen lassen: Die Eschacher besiegten den SV Dettingen mit 7:0 und schlossen die Abstiegsrunde als Tabellenführer ab.

Die Fans am Wurststand waren sich schon in der Halbzeitpause einig: „Ein entspannter Nachmittag“, meinte einer und erntete nur zustimmendes Nicken. Ganz so entspannt war es auf dem Rasen angesichts der hohen Temperaturen nicht. Aber der TSV hatte das Spiel voll im Griff. Hinten ließ der TSV nichts anbrennen. Torwart Maik Strobel musste kaum eingreifen, Dettingen schoss nur aus der Distanz – und der Ball ging dann auch weit drüber.

Ganz anders der TSV Eschach: Bereits in der vierten Minute musste sich Dettingens Torwart Julian Schütz lang machen, um einen Schuss von Fabian Elshani um den Pfosten zu lenken. In der zehnten Minute traf David Sprenger den Außenpfosten. Dann machten die Eschacher ernst: Den Anfang machte Rechtsverteidiger Robin Merz mit einem Distanzschuss in der elften Minute. Der für einen Torwart eher kleingewachsene Schütz brachte zwar die Finger an den Ball, das 1:0 konnte er aber nicht verhindern. In der 14. Minute legte Sören Hirschle das 2:0 nach. Er brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken – Max Bröhm war halblinks durchgebrochen und hatte nach innen gepasst. Bröhm war es, mit dem die Dettinger Defensive am meisten Probleme hatten – wenn er Raum bekommt, ist der Tempodribbler kaum zu stoppen. Das 3:0 besorgte Fabian Elshani in der 33. Minute, und als Sebastian Sprenger in der 44. Minute nicht energisch angegriffen wurde, legte Eschachs Mittelstürmer das vorentscheidende 4:0 nach.

Die Dettinger wurden unter Wert geschlagen – sie schafften es nicht, ihre Qualität auf den Platz zu bekommen. Ein kurzes Aufflackern nach Wiederanpfiff erstickte Sebastian Sprenger in der 52. Minute nach Vorarbeit von Bröhm im Keim. In der 67. Minute war es Bröhm selbst, der nach tollem Doppelpass mit Sebastian Sprenger das 6:0 drauf legte. Beim 7:0 durfte David Sprenger nach einer Bröhm-Ecke ungehindert einköpfen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Dettinger nur noch zu zehnt. Eren Karadeniz hatte sich nach einem eher harmlosen Zweikampf mit David Sprenger eine schwere Hüftverletzung zugezogen und musste sogar mit dem Krankenwagen abgeholt werden.

Kurz davor war auf Eschacher Seite Michael Eitel ausgewechselt worden. Der Abwehrchef hatte in seinem letzten Spiel für die erste Mannschaft des TSV die Kapitänsbinde getragen. 2010 hatte der inzwischen 30-Jährige debütiert und mit dem Klassenerhalt in der Landesliga jetzt den optimalen Abschluss: „Das war von Anfang an ein super Auftritt“, meinte Eitel zufrieden. „Einstellung und Konzentration haben gestimmt.“ Ein rundum gelungener Auftakt für die Saisonabschlussfeier mit Kegeln und dem einen oder anderen Bier. Und nächste Saison? „Spiele ich mit den alten Kumpels zusammen in der Zweiten.“