TSV Berg wähnt sich auf dem richtigen Weg

Nach schwierigen Wochen sehen sich die Fußballer des TSV Berg wieder auf dem richtigen Weg. „Drei Spiele in Folge haben wir jetzt gut gespielt“, sagte Trainer Oliver Ofentausek nach dem 2:2 am vergangenen Spieltag gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Das war definitiv ein Schritt nach vorne.“ Beim Tabellenzweiten TSV Ilshofen soll am Samstag (14 Uhr) der nächste Schritt folgen.

Auch vom 1:2-Rückstand zur Pause ließen sich die Berger dieses Mal nicht aus der Bahn werfen. Nach dem Seitenwechsel versuchte der TSV alles und kam letztlich durch den eingewechselten Jan Büg zum Ausgleichstreffer. „Die Einstellung war super“, lobte Co-Trainer Patrick Singrün. „Die Spieler sind fit, läuferisch waren wir klar besser.“

Mit einer besseren Chancenverwertung wäre sogar noch der Heimsieg möglich gewesen. Durch den Punktgewinn stoppten die Berger immerhin ihren Negativlauf – beim Tabellenzweiten TSV Ilshofen soll es nun den ersten Sieg seit dem 20. August geben. „Die zweite Halbzeit gegen Calcio hat gezeigt, dass wir wieder besser sind, dass wir mehr Power hatten als der Gegner“, sagt Ofentausek. Das stimmt ihn zuversichtlich.