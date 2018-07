TSV Berg und FV Ravensburg stehen im Finale

Im Endspiel des Markdorf-Cups stehen sich am Freitag um 19 Uhr der FV Ravensburg und der TSV Berg gegenüber. Das Spiel um Platz drei bei diesem Vorbereitungsturnier bestreiten um 17 Uhr der VfB Friedrichshafen und der SC Pfullendorf.

TSV Berg – SC Pfullendorf 3:1 (2:1) – Tore: 1:0 Marvin Methner (12.), 2:0 Arne Kittel (28.), 2:1 Lukas Stützle (33.), 3:1 Vlad Munteanu (58.) – Der Meisterschaftsfavorit der Landesliga-Staffel IV setzte sich gegen den südbadischen Verbandsliga-Aufsteiger durch. Marvin Methner brachte Berg früh in Führung. Methner stammt aus der Jugend des SSV Reutlingen, spielte in der vergangenen Saison 17-mal für den SSV in der Oberliga (ein Tor) und wechselte zur neuen Saison zum TSV Berg. Arne Kittel sorgte nach knap einer halben Stunde für das 2:0, ehe Lukas Stützle für die Mannschaft von Trainer Marco Konrad vor der Pause auf 1:2 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Vlad Munteanu, ebenfalls ein Berger Zugang, für den 3:1-Endstand. Munteanu ist gerade erst ins Training beim TSV eingestiegen. Bergs Trainer Oliver Ofentausek hatte dem Stürmer, der in der vergangenen Saison 30 Tore für den TSB Ravensburg in der Kreisliga B II schoss, noch Heimaturlaub in Rumänien gewährt.

VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg 2:5 (1:1) – Tore: 1:0 Pascal Booch (9.), 1:1 Daniel Schachtschneider (10.), 1:2 Eigentor (58.), 2:2 Daniel Di Leo (72.), 2:3, 2:4, 2:5 Rahman Soyudogru (75., FE, 81., 89.) – Lange war es am Dienstagabend ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem Landesligisten und dem Oberligisten. Letztlich setzte sich der FV aber doch deutlich durch. Die Ravensburger hatten vor allem schnelle Antworten auf die Treffer des VfB. Die Führung von Pascal Booch glich Ravensburgs neuer Stürmer Daniel Schachtschneider postwendend aus. Als Friedrichshafens Spielertrainer Daniel Di Leo zum 2:2 ausglich, dauerte es nur drei Minuten, ehe Rahman Soyudogru per Elfmeter das 3:2 erzielte. In der Schlussphase traf Soyudogru noch zweimal.