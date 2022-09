TSV Berg scheitert im Verbandspokal am FV Weiler

Aus in der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals: Der TSV Berg hat am Mittwoch seine Partie beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler mit 0:1 verloren. Der Verbandsligist und leichte Favorit in dieser Begegnung kam zu selten gefährlich vor das Tor der Allgäuer, die wettbewerbsübergreifend nun zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor blieben. „Wir machen eigentlich ein gutes Spiel“, sagte Bergs Trainer Oliver Ofentausek. „Aber wir waren nicht fähig, mit unserer Dominanz umzugehen.“

Die erste Elf der Berger hatte am Mittwoch durchaus Qualität – auf der Bank dagegen hatte der Verbandsligist kaum Optionen. In der zweiten Halbzeit brachte Ofentausek in Andreas Frick zwar einen Routinier und in Finn Tolkmitt einen, der auch in der Verbandsliga schon seine Minuten bekommen hat. Neben Torwart Alin Constantinescu saßen allerdings nur noch Sebastian Bitzer und Simon Roth aus der zweiten Mannschaft der Berger auf der Bank – und Ofentausek, der sich wieder einmal als Spieler auf die Liste hatte schreiben lassen. „Aber das darf keine Ausrede sein“, sagte der Trainer.

Das Tor des Tages war quasi ein Geschenk der Berger: Torwart Paul Brünz stand zu weit vor seinem Kasten und wurde von Raimond Jehles Distanzschuss in der 15. Minute überrascht. Danach hatte der TSV zwar jede Menge Ballbesitz, zwingende Chancen gab es aber zu selten. „Die Niederlage ist sehr enttäuschend“, sagte Ofentausek. „Im Pokal hat man immer die Chance auf Highlightspiele.“ Wie der FV Ravensburg gegen Ulm am Dienstag – darauf muss Berg mindestens ein Jahr warten.