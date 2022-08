TSV Berg muss sich spielerisch steigern

In der dritten Runde des württembergischen Fußball-Verbandspokals hat der TSV Berg ein machbares Los gezogen. Der Verbandsligist spielt beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler. Angesetzt ist die Partie bislang auf Mittwoch, 7. September, um 17 Uhr in Weiler.

Das müde 0:0 im Derby gegen den FC Wangen hat Oliver Ofentausek noch länger beschäftigt. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Berg schaute sich die kompletten 90 Minuten noch einmal an. Die Erkenntnis: „So geht es nicht!“ Ofentausek stellt aber in der Frühphase der Saison die positiven Dinge heraus – schließlich ist seine Mannschaft weiter ungeschlagen. Dennoch müssen sich die Berger spielerisch steigern, um auch von der Partie beim 1. FC Normannia Gmünd am Samstag (15 Uhr) Punkte mit nach Hause holen zu können.

Gmünd gewann an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison mit 3:0 beim TSV Essingen und mit 6:0 gegen den Aufsteiger SC Geislingen. Wie Berg kassierte Gmünd unter der Woche aber einen Rückschlag – beim SV Fellbach gab es eine 0:1-Niederlage. Ärgerlicher als die Niederlage war für Trainer Zlatko Blaskic, dass sich weitere Stürmer verletzt haben. „Vier von fünf Stürmern fallen aus“, sagte Blaskic der „Rems-Zeitung“.

Die Berger haben zwar keine allzu großen Verletzungssorgen, dafür ärgert sich Ofentausek über die Sperre des Innenverteidigers Niko Maucher nach dessen unnötiger Gelb-Roter Karte gegen Wangen. „Dass wir in Unterzahl kein Tor mehr kassiert haben, ist dann auch okay“, meinte Ofentausek. „Wir sind ungeschlagen, das können wir mitnehmen.“

Klar ist Oliver Ofentausek und Co-Trainer Patrick Singrün aber, dass sich ihre Mannschaft in der Offensive steigern muss. „Das war viel zu wenig“, kritisierte Singrün die Offensivbemühungen im Derby. Ofentausek ergänzte: „Dabei haben wir alles probiert, viel mehr Wechsel in der Offensive gingen nicht.“ So kam unter anderem Sabrin Sburlea ins Spiel, dazu Jonathan Hill und Djamel Eddine Yachir. „Aber nur lange Bälle reichen dann nicht“, sagte Ofentausek, nachdem er sich das Spiel noch einmal angeschaut hatte.