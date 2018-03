TSV Berg muss gegen Kehlen deutlich zulegen

Der TSV Berg erwartet in der Fußball-Landesliga am Samstag um 15 Uhr den SV Kehlen. Nach dem verpassten Bigpoint in Weiler will Bergs Trainer Oliver Ofentausek über Laufbereitschaft und Zweikämpfe zurück zu alter Spielstärke finden.

Mit 1:2 haben die Berger am vergangenen Samstag das Verfolgerduell beim FV Rot-Weiß Weiler verloren. Doppelt bitter: Der TSV hat damit in der Landesliga nicht nur den Sprung auf Platz eins verpasst – Spitzenreiter Laupheim kam zeitgleich nicht über ein 1:1 beim SV Ochsenhausen hinaus –, sondern musste auch noch Weiler vorbeiziehen lassen.

Ein herber Rückschlag mit Blick auf den Kampf um Platz zwei? „Das wird sich am Samstag gegen Kehlen herausstellen“, meint Ofentausek. „Nach der guten Analyse am Montag und den Trainingseindrücken der Woche war die Niederlage kein Rückschlag, sondern ein ,Hallo wach’. Ich hoffe, dass das nur ein Ausrutscher war.“

Eines ist jedenfalls deutlich geworden: Das Rennen um Meisterschaft und Aufstiegsrelegation ist kein Zweikampf. Ernsthafte Ambitionen Richtung Platz eins haben vier Mannschaften: Den FV Olympia Laupheim auf Platz eins und den VfB Friedrichshafen auf Rang vier trennen momentan gerade mal drei Punkte. Dazwischen liegen Weiler und Berg.

Gute Erinnerungen ans Hinspiel

Jetzt kommt im SV Kehlen der aktuelle Tabellenfünfte nach Berg – der SVK hat bereits acht Punkte Rückstand auf Rang vier. An das Hinspiel haben sie in Berg gute Erinnerungen: Beim 5:0-Sieg des TSV hatte Kehlen keine Chance und lag schon nach einer halben Stunde mit 0:3 hinten.

Von der Spielstärke dieser Partie sind die Berger aktuell allerdings weit entfernt. In den zwei Kunstrasenpartien des Jahres 2018 kam die spielerische Qualität des Verbandsligaabsteigers nur selten zur Geltung. „Ich habe langsam genug vom Kunstrasen“ – Ofentausek hofft darauf, mit seinem Team am Samstag auf das echte Grün umziehen zu können. Logisch: Auf den in der Regel kleineren Kunstrasenplätzen fällt es dem Gegner leichter, die Räume dichtzumachen.

Das war auch in Weiler so – „echter Fußball, wie ihn Bergs Trainer versteht, kam nicht zustande: „Dass der Ball mal drei Stationen in einer Mannschaft lief, gab’s kaum“, schimpft Ofentausek. „Immer nur lang vorne bei eigenem Ballgewinn – das war vom Charakter her eher ein Abstiegsduell als ein Spitzenspiel.“ Auch sein Team passte sich an – der Trainer kritisierte: „Erst Jan Biggel zeigte nach seiner Einwechslung, wie es gehen kann – in der Schlussphase stand Weiler permanent unter Druck.“ Der Ausgleich wollte dem TSV aber nicht mehr gelingen.

Über Laufstärke und gewonnene Zweikämpfe zurück zu der Spielstärke, die Berg in der zweiten Hälfte der Hinrunde ausgezeichnet hat – das ist Ofentauseks Ziel für den Samstag.