TSV Berg: Motiviert wie zu Beginn der Saison

Der TSV Berg hat erneut ein ganz wichtiges Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga vor sich: Beim VfL Nagold könnten die Berger aber mit einem Sieg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld schaffen. Trainer Oliver Ofentausek sieht gute Chancen, dass seiner Mannschaft das gelingt – schließlich hätte er eine richtig gute Trainingswoche erlebt.

68 Trainingseinheiten in der Vorrunde. Im Schnitt 85 Prozent Trainingsbeteiligung. Das hat der Berger Trainer Oliver Ofentausek errechnet. „Das ist eine richtig hohe Anzahl“, sagt er. Aber was ihn noch mehr freut: In der abgelaufenen Woche hätte seine Mannschaft die gleiche Körpersprache gezeigt, wie in der ersten Trainingswoche vor dem Saisonstart. „Das ist eine überragende Sache für einen Trainer“, lobt Ofentausek. Ein super Signal. Also nochmals Vollgas im letzten Spiel 2022. Das ist gleichzeitig ein Fingerzeig, dass seine Mannschaft bereit ist, die Zweikämpfe gegen den kompakt auftretenden Gegner anzunehmen und absolut gewillt ist, drei Punkte mit nach Berg zu nehmen. Und das ist wichtig, denn die Partie in Nagold an diesem Samstag (Anstoß 14 Uhr) hat eine besondere Bedeutung.

Die Verbandsliga mit den sechs Absteigern und einem weiteren Abstiegsrelegationsplatz ist hart. Brutal, wie es Ofentausek nennt. „Wie knapp Nagold hinter uns liegt, ist fast schon unfassbar“, sagt er. Die Stadt im Landkreis Calw belegt aktuell Platz 16, steckt also tief im Tabellenkeller der 18 Mannschaften umfassenden Liga fest. Dabei hat der VfL lediglich fünf Punkte Rückstand auf die Berger. „Deshalb ist das Spiel am Samstag auch so wichtig“, sagt Ofentausek. Mit drei Punkten hätten sich die Berger von den gröbsten Abstiegssorgen entledigt. „Dann ist noch nicht alles gut, aber es ist gut gegangen“, sagt Ofentausek. „Wir könnten mit einem Sieg durchatmen und über die Pause die Akkus wieder aufladen.“

Personell kann Ofentausek auf den gleichen Kader zurückgreifen wie beim 2:0-Sieg in Fellbach am vergangenen Samstag. Nur vier Spieler fehlen: Luis Pfaumann, Finn Tolkmitt, Dan Constantinescu sowie Sebastian Bitzer. Nach drei Siegen aus den letzten vier Partien gehen die Berger aber voller Selbstbewusstsein in die Partie gegen Nagold. Die Körpersprache stimmt. Die Spieler sind heiß. „Die haben in der letzten Trainingswoche richtig Bock gehabt“, sagt Ofentausek. „Deshalb hoffe ich, dass sie das letzte Spiel vor der Winterpause genauso absolvieren wie die letzte Trainingswoche.“ Die Körpersprache stimmt also. Seine Mannschaft ist bereit, nach 68 Trainingseinheiten in der Hinrunde noch einmal Vollgas zu geben.