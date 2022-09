TSV Berg kassiert die nächste Niederlage

Der TSV Berg hat in der Fußball-Verbandsliga erneut verloren. Die eigentlich sehr ambitionierten Oberschwaben unterlagen am Dienstagabend im Nachholspiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 0:2 (0:1).

Die Berger warten mittlerweile seit dem 1:0-Erfolg bei Normannia Gmünd am 20. August auf den nächsten Sieg. Drei Tage nach der bitteren 2:6-Klatsche zu Hause gegen den SSV Ehingen-Süd blieb aber auch im Nachholspiel auf der Ostalb die Trendwende aus. Wie wichtig ein Erfolg gewesen wäre, zeigt die Tatsache, dass Hofherrnweiler durch den Sieg von Rang elf auf Rang vier vorrückte. Berg bleibt Zwölfter.

David Weisensee brachte die Gastgeber bereits in der achten Minute in Führung, kurz vor Schluss sorgte Julian Köhnlein für die Entscheidung. Für Berg geht es am kommenden Samstag erneut auswärts weiter – der TSV fährt zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall.