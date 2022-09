TSV Berg ist nach schwacher Leistung unter Druck

Der TSV Berg hat drei enttäuschende Spiele hinter. Im Verbandspokal gab es eine 0:1-Niederlage beim Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler. In der Verbandsliga lief es zweimal überhaupt nicht. Sowohl beim 0:5 gegen den VfL Pfullingen als auch beim 2:4 gegen die SF Dorfmerkingen ließen die Berger einiges vermissen. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es zum VfL Sindelfingen.

Zufrieden war im Berger Lager am vergangenen Samstag niemand. „Das war eine dämliche Niederlage“, sagte Trainer Oliver Ofentausek. „Eine Katastrophe!“ Die Fehlpassquote seiner Mannschaft war extrem hoch, selbst in Überzahl gab es kaum gute Torchancen. „Wir wollten es erzwingen, hätten viel genauer spielen müssen“, sagte Steffen Friedrich, der mit zwei Toren noch der beste Berger war. „Er ist kopfballstark und robust, das fehlt uns vorne momentan“, meint Ofentausek. Weil sich Jonathan Hill dann aber verletzte, musste Friedrich zurück in die Abwehr. Die fehlende Torgefahr der Berger war auch für Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle etwas überraschend. „Es ist ihnen überhaupt nicht gelungen, Druck zu machen.“ Das muss sich aus Berger Sicht am Samstag in Sindelfingen ändern.