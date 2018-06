TSV Berg bastelt am neuen Kader

Der TSV Berg hat um Haaresbreite die Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga verpasst. Dennoch zieht Trainer Oliver Ofentausek unterm Strich ein positives Fazit nach seiner ersten Saison. Der TSV Ilshofen hat als Zweiter der Verbandsliga Württemberg in der Relegation den Aufstieg in die Oberliga klargemacht. Mit einem Sieg gegen den FV Löchgau hätten die Berger den Wiederaufstieg in der Tasche gehabt. Nur ein paar Minuten lagen zwischen Aufstiegseuphorie und Frust: In der 102. Minute vergab Arne Kittel einen Foulelfmeter, in der 111. Minute kassierte Berg das 0:1.

„Es ging zwei, drei Tage, bis die Niederlage verdaut war“, meint Ofentausek. „Dann haben wir aber schon wieder nach vorne geschaut.“ Trotzdem: In der Berger Startelf stand kein Spieler, der nicht mindestens Verbandsligaerfahrung hatte, die Mehrheit hat sogar schon Oberliga, Regionalliga und zweite rumänische Liga (Dan Constantinescu) gespielt – wie kann man so gegen No-Names aus Löchgau verlieren? „Auf der anderen Seite stand ein starkes Kollektiv, das konsequent verteidigt hat“, sagt Ofentausek. „Das bedeutet, dass du in der Vorwärtsbewegung ständig in Unterzahl gegen zehn Verteidiger bist. Da haben wir uns schwergetan, Lösungen zu finden.“

Ein Team gefunden

Für Ofentausek ist der verpasste Wiederaufstieg aber kein Beinbruch: „Ich habe immer gesagt: Wenn die Rückkehr in die Verbandsliga gleich im ersten Jahr klappt, ist das toll. Aber das erste Ziel war es, eine Mannschaft, eine Einheit zu bilden.“ Der Zerfall des Teams in Grüppchen gilt als einer der Gründe für den Abstieg im Vorjahr. Der neue Trainer machte zu Beginn seiner Tätigkeit drei Gruppen aus: „Da war eine aus Ex-Oberliga- und -Regionalligaspielern, eine aus jungen Ehrgeizlingen und eine, die sich in der Landesliga ganz wohlgefühlt hat.“ Priorität lag also auf dem Teambuilding – und hier sieht sich Ofentausek auf Kurs: „Die Mannschaft hat Charakter, sie hält zusammen. Es hat sich ein echtes Team gebildet.“ Dass das eine Weile dauert, war auch an den Ergebnissen abzulesen: Die Berger wurden immer konstanter – vor der Niederlage im Relegationsspiel war der TSV zwölf Partien in Folge ungeschlagen.

Gleich zweimal gewannen die Berger gegen Meister und Mitabsteiger FV Olympia Laupheim – unterm Strich punktete der TSV aber nicht regelmäßig genug, um Laupheim den Titel streitig machen zu können. Gleich zu Beginn der Saison gab’s dafür einen Höhepunkt: Die Partie in Runde vier des Verbandspokals gegen den VfR Aalen. „Da wollen wir wieder hin – und dann werden wir uns besser verkaufen.“ Das Spiel gegen den Drittligisten endete bekanntlich mit 0:7.

Junge Spieler kommen

Nicht nur im WFV-Pokal, auch in der Liga haben die Berger große Ziele: In der kommenden Saison soll die Rückkehr in die Verbandsliga klargemacht werden. Dafür hat sich der TSV mit sieben Spielern verstärkt. Das Ziel: „Wir wollen die Mannschaft weiter verjüngen – von sieben Zugängen sind sechs 22 Jahre und jünger.“ Der eine ältere ist Vlad Munteanu, den die Berger von Lastminute-A-Liga-Aufsteiger TSB Ravensburg losgeeist haben. Bergs Sabrin Sburlea hat in Rumänien schon mit Munteanu beim FC Brasov in der zweiten rumänischen Liga zusammengespielt. Die anderen Zugänge laufen unter der Kategorie: Jung, mit Potenzial und möglichst regional. „Wir wollen der erste Ansprechpartner für junge, ehrgeizige Spieler aus der Region werden“, sagt Ofentausek – durchaus eine Kampfansage gegen den Platzhirsch FV Ravensburg. Aus der dortigen U19 kommt der 18-jährige Offensivspieler Jannik Wanner. Aus der U19 von Laupheim haben die Berger Abwehrspieler Nico Hummel verpflichtet. Vom SV Weingarten kommen Mittelfeldspieler Dominik Damjanovic und Innenverteidiger Raphael Schmid. Außerdem wechselt Stürmer Marvin Methner vom SSV Reutlingen ins Schussental. „Marvin hatte Kurzeinsätze im Oberligateam, dann wurde ihm angedeutet, dass er es schwer haben würde, sich durchzusetzen“, sagt Ofentausek. „Dann muss man eben da sein und zuschlagen.“ Bereits bekannt war der Wechsel von Benjamin Kaufmann vom SC Austria Lustenau nach Berg.

Den Verein verlassen werden Silvio Battaglia (1. FC Rielasingen-Arlen), Linus Held (unbekannt), Muhammed Furkan Ata (SV Oberzell) und Heiko Wenzel (Spielertrainer FV Spfr Altshausen). „Mit den Zugängen haben wir einen Altersschnitt von 24,5 Jahren“, sagt Ofentausek. „Ziel ist es, auf einen Schnitt von 22,5 Jahren zu kommen.“