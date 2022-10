TSG Ailingen stolpert über den TSV Ratzenried

Der Bezirksliga-Tabellenführer TSG Ailingen hat seine zweite Saisonniederlage einstecken müssen. Bei Kellerkind TSV Ratzenried unterlag das Team von Spielertrainer Daniel Di Leo mit 1:3. Dichter herangerückt ist damit nun der SV Baindt, der seine Aufgabe am 12. Spieltag gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach (2:0) löste, sowie der TSV Tettnang, der im Derby gegen den SV Kehlen punktete (2:2). Auf Rang vier folgt der FC Leutkirch: Gegen den SV Achberg gab es einen deutlichen 6:0-Erfolg.

Der TSV Tettnang und der SV Kehlen trennten sich 2:2. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste die optisch bessere Mannschaft. Die Chancen hatten aber die Gastgeber. Mirco Basic bediente Ahmet Caner, dieser lief alleine auf SVK-Torhüter Patrick Benz zu, doch Benz blieb Sieger (15.). Nick Feyer vergab dann die größte Möglichkeit für Tettnang. Nach einem Sololauf von Jonas Huchler spielte der emsige Stürmer den Ball zu seinem Mitspieler Feyer: Er schoss den Ball in aussichtsreicher Position aber über das Tor (28.). Besser hatte es zuvor Florian Amann gemacht. Einen zu kurz abgewehrten Ball nahm er auf und erzielte das 1:0 für Kehlen (23.). Tettnang vergab nach der Feyer-Chance noch weitere Möglichkeiten zum Ausgleich. Und beinahe hätte der TSV einem 0:2 hinterherlaufen müssen, aber unmittelbar nach Wiederbeginn schloss Marko Föger zu schwach ab. In der Folge drehten die Gastgeber die Begegnung. Einen Freistoß von Caner köpfte Luca Marschall zur Seite und Feyer vollendete per Kopf (66.). Zehn Minuten später spielte Caner den eingewechselten Flavio D’Ercole mit einem präzisen Pass frei. Mit einem Flachschuss überwand er Benz zum 2:1 (76.). In der Endphase der Partie hatten die Gäste mehr Power und kamen immerhin auch noch zum Ausgleich. Marko Föger fälschte einen Freistoß von Jonas Mandel mit dem Schienbein ins Tor ab.

„Es war ein gerechtes Unentschieden, obwohl wir die besseren Chancen hatten. Wir hatten beim Stand von 2:1 die Chance auf 3:1 zu erhöhen, haben den Angriff aber schlampig zu Ende gespielt“, sagte Michael Steinmaßl, Trainer des TSV Tettnang. „Das Ergebnis ist gerecht. In der zweiten Halbzeit war meine Mannschaft präsenter und am Ende haben wir uns belohnt“, meinte Tobias Ullrich, Trainer des SV Kehlen.

Sehr präsent war auch der TSV Ratzenried im Heimspiel gegen die TSG Ailingen. Vom 0:1-Rückstand durch Nico Di Leo (18.) ließen sich die Gastgeber nicht unterkriegen. Der TSV wartete auf seine Chancen und die kamen. Der wieder genesene Manuel Schlude sorgte vor der Halbzeit für den Ausgleich (34.). In Hälfte zwei machte der Spitzenreiter gegen einen tief stehenden Gegner zu viele Fehler und wurde ausgekontert. Daniel Pareth (51.) und Luca Karg (82.) sorgten mit ihren Treffern nach der Halbzeit für den Überraschungserfolg. „In den ersten 20 Minuten hatten wir Glück. Danach lief es bei uns besser. In Hälfte zwei waren wir das klar bessere Team und haben verdient gewonnen“, sagte Ratzenrieds Abteilungsleiter Rolf Mösch. „Wir haben den Gegner durch unsere vielen Fehler stark gemacht und am Ende uns selbst geschlagen“, sagte Ailingens Spielertrainer Daniel Di Leo nach der zweiten Saisonniederlage.

SV Weingarten sammelt wichtige Punkte gegen den Abstieg

Der SV Weingarten setzte sich gegen den SV Neuravensburg mit 2:0 durch und sammelte wichtige Punkte gegen den Abstieg. „Nach den negativen Schlagzeilen in den vergangenen Wochen tut ein solcher Sieg gut“, meinte Weingartens Trainer Nico Bruno. Die beiden Treffer für den Landesliga-Absteiger erzielten David Kuhnt (47.) und Luis König (51.).

Der TSV Meckenbeuren hat einen Lauf. Nach dem 1:0-Erfolg gegen den SV Beuren kletterte die Mannschaft von Trainer Steve Reger in der Tabelle auf Rang fünf. Es war das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage (fünf Siege, ein Unentschieden). Kommenden Mittwoch wäre der Sprung auf Platz drei möglich. Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Nachholspiel beim TSV Tettnang (18.30 Uhr).

Eine schnelle 2:0-Führung durch Maximilian Konrad reichte dem VfL Brochenzell nicht (5., 11.). Am Ende hieß es gegen die SG Baienfurt 2:2. Fabian Kaplan (24.) und Julian Heinzler (56.) trafen für die Gäste.

„Wir waren von Beginn an im Spiel und haben nicht locker gelassen. Die Tore fielen dann zwangsläufig“, sagte Roman Hofgärtner, Trainer des FC Leutkirch nach dem 6:0-Erfolg gegen den SV Achberg. Der Lohn ist nun Platz vier in der Tabelle.

Jonathan Dischl schießt den SV Baindt zum Sieg

Der Aufsteiger SV Baindt siegte dank zweier Treffer von Jonathan Dischl mit 2:0 gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach. Dischl steht auch in der Torjägerliste auf Platz zwei (elf Tore). Um ein Tor besser ist Daniel Di Leo von der TSG Ailingen.

Der SV Kressbronn bezwang zu Hause den SV Bergatreute mit 2:0. Die beiden Tore durch Elias Wiesener (45. +2) und Marcus Schmid (50.) fielen jeweils zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt – kurz vor und kurz nach der Pause.