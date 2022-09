TSG Ailingen setzt sich im Bezirksliga-Spitzenspiel durch

Die TSG Ailingen hat das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga beim SV Mochenwangen mit 3:2 gewonnen. Die Der SV Kressbronn stoppte im Derby die Siegesserie des VfL Brochenzell. Neuravensburg hatte dagegen erneut kein Glück.

„Es war kein gutes Spiel beider Mannschaften. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte Fabian Durach, Trainer des SV Neuravensburg. Alexander Odemer, Trainer des SV Maierhöfen-Grünenbach sah es ähnlich: „Wir hatten am Ende richtig Glück. Wenn ich ehrlich bin, dann war es von uns eine ganz schlechte Leistung. Seit Wochen ist der Wurm drin. Das einzig Positive sind die drei Punkte“, meinte Odemer. Neuravensburg, das auf viele Stammkräfte verzichten musste, zeigte über 90 Minuten eine engagierte Leistung, presste von Beginn an. Damit kamen die Gastgeber nicht klar. Nikolas Nuber hätte eigentlich das 1:0 für die Gäste machen müssen. Zuerst verstolperte er einen Ball (5.) und dann schoss er am Tor vorbei (14.). Besser machte es der SV Maierhöfen-Grünenbach. Nach 33 Minuten nutzte Simon Glötter einen Abpraller zum 1:0 (33.). In Hälfte zwei plätscherte das Spiel dahin, beide Teams vergaben ihre wenigen Chancen. Einen langen Ball von Torhüter Konrad Roth wurde von Levin Leonhardt mit dem Kopf verlängert. Tim Traut glich mit einem Flachschuss aus (89.). Die Schlüsselszene der Partie ereignete sich in der Nachspielzeit. Einen Eckball nahm der eingewechselte Tobias Prinz auf. Sein erster Flankenversuch wurde von Michael Schindele abgeblockt. Der zweite Ball kam butterweich herein, Philipp Prinz schraubte sich hoch und köpfte ihn unter die Latte zum 2:1-Sieg der Gastgeber. „Wenn du hinten stehst, dann bekommst du solche Tore“, meinte Durach.

TSV Meckenbeuren landet nächsten Erfolg

Das muss nicht immer so sein. Beispiel TSV Meckenbeuren: Die Mannschaft von Trainer Steve Reger zeigte beim TSV Ratzenried vor allem in den ersten 45 Minuten eine engagierte und mutige Leistung. Der Lohn war das späte 1:0 durch Alessandro Tschirdewahn kurz vor der Pause nach einem Eckball von Patrick Müller. Die Art und Weise wie die Gäste auftraten, zeigte, dass Trainer und Mannschaft einen guten Matchplan hatten. Das Einzige, was man der Mannschaft vorwerfen kann, ist die Tatsache, dass sie beim knappen Sieg viele Chancen nicht nutzte. Die größte hatte Fabian Kreuzer, als er nach 29 Minuten einen Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbeischob. „Wir haben zweimal in Folge gewonnen und zu null gespielt. Das sollte uns den nötigen Auftrieb geben für die kommenden Aufgaben“, sagte Steve Reger. „Wenn du fast keine Torchancen hast, dann kannst du ein Spiel nicht gewinnen“, meinte Ratzenrieds Trainer Michael Riechel. Eine dicke Chance hatte seine Mannschaft: Kurz nach Wiederbeginn traf Luca Karg mit einem Kopfball nur den Pfosten.

Viele Tore sahen dagegen die Zuschauer beim Spitzenspiel SV Mochenwangen gegen die TSG Ailingen. „Zu Beginn der Partie waren wir noch im kollektiven Tiefschlaf. Mochenwangen hat dies ausgenutzt“, sagte Ailingens Spielertrainer Daniel Di Leo. Das Gegentor habe seine Mannschaft wachgerüttelt. Gegen Ende der Partie hatten die Gäste das Glück des Tüchtigen.

Der SV Weingarten holte im Derby gegen die SG Baienfurt einen wichtigen Dreier für den Klassenerhalt. Die Mannschaft lebt noch.

Der SV Kressbronn verwandelte zu Beginn der Partie gegen den VfL Brochenzell einen Foulelfmeter durch Gerrit Rafael Pichler Largaespada, nach der Pause erzielte Elias Wiesener mit einem direkten Freistoß das 2:1. Brochenzell vergab dagegen beim Stand von 1:1 kurz vor der Pause einen Foulelfmeter. „Wir haben am Ende mehr investiert und deshalb auch knapp, aber nicht unverdient gewonnen“, sagte Kressbronns Trainer Mico Susak.

FC Leutkirch kontert Beuren aus

Zwei Standards brachten auch den FC Leutkirch gegen den SV Beuren auf die Siegerstraße. Nach dem 2:0 musste die Mannschaft von Trainer Roman Hofgärtner einige kritische Momente überstehen. Jens Berger verkürzte auf 1:2 und Chris Karrer vergab eine große Chance zum möglichen 2:2. Leutkirch konterte Beuren dann aus und erzielte durch Marcel Nabelberg und Marvin Ringer die Tore zum 4:1-Erfolg. „Es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen Gegner, der uns alles abverlangte“, meinte Hofgärtner.

Der SV Baindt hat sein Heimspiel gegen den SV Achberg mit 4:1 gewonnen. Der Lohn für einen guten Start des Aufsteigers ist der dritte Platz.