TSB-Turnerinnen verpassen den direkten Aufstieg

Als Zweite sind die Kunstturnerinnen des TSB Ravensburg in den dritten und letzten Wettkampftag in der Landesliga gegangen. Es ging um die Meisterschaft und den direkten Aufstieg sowie um die Relegation zur Verbandsliga. Als Vizemeister haben die Ravensburgerinnen den direkten Aufstieg knapp verpasst.

Dem TSB war laut Mitteilung vor dem Wettkampf klar, dass es spannend werden würde. Die Ravensburger Turnerinnen waren punktgleich mit dem TSV Wernau (beide 13). Nach dem Sprung setzte sich der TSB mit 3,5 Punkten an die Tabellenspitze. Keinem anderen Verein gelang es, an die Ravensburger Punktzahl heranzukommen. Darauf ging es an den Stufenbarren, dem schwächsten Gerät des TSB. Den Konkurrentinnen aus Wernau gelang es, bis auf vier Zehntel heranzurücken. Ravensburg blieb aber an der Spitze.

Am Balken mussten die TSB-Turnerinnen die Nerven bewahren. Allerdings musste die Mannschaft drei Stürze in Kauf nehmen. Dies spiegelte sich dann auch im Zwischenstand wider. Wernau gelang es, die Führung zu übernehmen. Trotz der Mannschaftshöchstwertung am letzten Gerät, dem Boden, mit einem Abstand von 1,5 Punkten, reichte es den Ravensburger Turnerinnen nicht, die Konkurrenz aus Wernau zu überholen. Und so musste sich der TSB mit dem Vizemeistertitel in dieser Staffel zufriedengeben.

Tatjana Schmid gewann als beste Vierkampfturnerin mit drei Punkten Abstand zur Zweitplatzierten die Einzelwertung. Carla Mayer gab ihr Landesligadebüt. Sie kam an drei Geräten zum Einsatz, zeigte einen hohen gebückten Tsukahara am Sprung, eine Rückwärtsschraube am Boden sowie eine neue Balkenkür mit Elementen wie Spreiz-Flick-Flack und Auerbach-Salto-Abgang.

Auch wenn es nicht für den Staffelsieg gereicht hat, sind die Turnerinnen laut Mitteilung sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen und freuen sich darüber, im Juli in der Relegation um den Einzug in die Verbandsliga kämpfen zu können.