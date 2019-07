TSB-Turnerinnen verpassen den Aufstieg

Für die Kunstturnerinnen des TSB Ravensburg ist es am Samstag in Berkheim darum gegangen, den Aufstieg in die Verbandsliga zu schaffen. Nach einer starken Landesligasaison war der Aufstieg eigentlich greifbar nahe. Das Ergebnis in Berkheim war für den TSB daher sehr schmerzhaft.

Am Sprung stellte die Ravensburger Mannschaft ihr Können unter Beweis und legte mit 48,65 Punkten gegenüber der Konkurrenz aus Spaichingen mit zwei Punkten Abstand vor. Die TSB-Turnerinnen zeigten laut Mitteilung zwei schön ausgeführte Tsukaharas – Lena Kammel einen gehockten und Carla Mayer einen gebückten. Tatjana Schmid zeigte wieder ihren Überschlag-Salto in den Stand, was hohe Punktzahlen und für Schmid sogar das beste Ergebnis des Tages (13,00) einbrachte.

Am Boden zeigte Ravensburg ebenfalls, was möglich ist. Dort gab es das zweitbeste Mannschaftsergebnis des Tages. Lea Mayfarth und Meike Mayfarth zeigten solide Übungen, Carla Mayer und Charlotte Jans bekamen viele Punkte mit ihren Rückwärtsschrauben. Tatjana Schmid überzeugte mit Doppelsalto und anderthalbfacher Schraube.

Patzer am Stufenbarren

Allerdings verpatzten die TSB-Turnerinnen dann den Stufenbarren. Nur Emma Witschard zeigte eine fehlerfreie Übung, Meike Mayfarth stürzte bei der freien Felge in den Handstand, Charlotte Jans rutschte beim Chinaflieger ab, Carla Mayer konnte die Sohlwelle nicht vollenden. Somit wurden die Hoffnungen auf die vorderen Plätze getrübt. Die direkten Gegner aus Wernau und Lorch überholten die Ravensburgerinnen.

Am Schwebebalken konnte die Mannschaft des TSB die fehlenden Punkte nicht wieder gutmachen. Ravensburg erreichte nur Platz fünf. Das heißt, dass die Oberschwaben in der kommenden Saison wieder in der Landesliga turnen müssen. Die Relegation gewonnen hat der TV Spaichingen mit vier Punkten Abstand vor Wernau. Dritter wurde der TSV Lorch vor dem MTV Ludwigsburg, dem TSB Ravensburg und dem TSV Urach. In den Einzelwertungen wurde Tatjana Schmid Zweite.

Die TSB-Trainer Kerstin Bixenmann und Antje Steiner wollen nun in der Vorbereitungsphase vor allem auf ein konzentriertes Stufenbarrentraining setzen. Das gestaltet sich in Ravensburg allerdings immer etwas schwierig, da die Turnerinnen nur im Sommerhalbjahr Zugang zu diesem Gerät haben. „Die Hallensituationen in Ravensburg sollte besser werden, um an diesem Gerät die Defizite auszugleichen“, teilt der TSB mit.