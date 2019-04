TSB-Turnerinnen sichern sich zum Start Platz zwei

Für die neu zusammengestellte Landesliga-Mannschaft des TSB Ravensburgs hat die Kunstturn-Landesliga mit Platz zwei erfolgreich begonnen. Für den TSB gingen in Hoheneck Vivien Dinh, Charlotte Jans, Lena Kammel, Lea Mayfarth, Meike Mayfarth und Tatjana Schmid an die Geräte.

Am Stufenbarren ließ Ravensburg einige Punkte liegen. Lea Mayfarth turnte zwar sauber, musste jedoch vor ihrem Abgang eine ungewollte Pause einlegen. Auch Vivien Dinh und Meike Mayfarth riefen ihre Übungen nicht wie gewohnt ab und mussten jeweils einen Sturz in Kauf nehmen. Charlotte Jans behielt die Nerven und bekam für ihre saubere Übung 8,05 Punkte. Für einen kurzen Schreckensmoment sorgte Tatjana Schmid, die bei ihrem Handstand am oberen Holm überzukippen drohte. Sie kämpfte jedoch und bekam noch die zweithöchste Wertung des Tages (9,90 Punkte).

Am Schwebebalken konnten sich die Übungen der Ravensburgerinnen sehen lassen. Durch neu eingebaute Teile schaffte Mayfarth mit 10,15 Punkten eine sichere Grundlage für das Team. Dinh stellte ihre Sicherheit und Exaktheit unter Beweis und bekam 11,45 Punkte. Mit hohen Sprüngen und sturzfrei kam Schmid durch ihre Übung und erhielt 12,35 Punkte. Mit der schwierigsten Übung der Mannschaft erzielte Mayfarth 11,30 Punkte. Jans schaffte es mit 10,50 Punkten in die Wertung.

Am TSB-Paradegerät, dem Boden, wurde Ravensburg seiner Favoritenrolle gerecht und holte mit 2,4 Punkten Abstand die Mannschaftshöchstwertung. Vor allem Schmid setze sich mit ihrer Bodenübung, in der sie einen Doppelsalto zeigte, von den anderen ab. Mit einer guten Kür, unter anderem mit einem Strecksalto vorwärts und einer ganzen Schraube rückwärts, überzeugte Jans die Kampfrichter und bekam 12,1 Punkte. Mayfarth setzte ihren Strecksalto vorwärts mit anschließendem Hocksalto in den Stand und bekam 11,4 Punkte. Lena Kammel zeigte eine schwierige Rückwärtsschraube und sicherte dem Ravensburger Konto 11,0 Punkte. Mayfarth turnte als einzige die akrobatische Verbindung, bestehend aus einer gestreckten halbe Schraube rückwärts mit darauffolgendem Hocksalto vorwärts.

Gute Sprünge über den Tisch

Am Sprung schaffte Ravensburg ebenfalls die Mannschaftshöchstwertung, auch wenn es zwei Stürze gab. Mayfarth zeigte einen schönen Überschlag mit ganzer Schraube und bekam 10,45 Punkte. Anschließend folgten zwei Tsukahara-Sprünge (Radwende und Rückwärtssalto) von Jans und Kammel. Beide schafften es nicht in den Stand, Kammel holte aber noch 9,90 Punkte für die Teamwertung. Dinh holte mit ihrem neuen Sprung (Überschlag mit anderthalb Schrauben) 11,25 Punkten. Die beste Wertung des Geräts holte sich Schmid mit einem Überschlag-Salto in den Stand (12,50). Schmid wurde auch mit großem Vorsprung Erste bei den Vierkämpferinnen.