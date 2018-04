TSB-Turnerinnen kämpfen um Klassenerhalt

Acht Mannschaften haben am letzten Wettkampftag der Kunstturn-Landesliga um den Aufstieg oder den Klassenerhalt. Namhafte Mannschaften wie Berkheim, Bodelshausen, Lorch und Ludwigsburg waren die Gegner für den TSB Ravensburg. Die sechs Ravensburgerinnen trainierten in den vergangenen Wochen viel und hatten Druck, da der Klassenerhalt noch nicht gesichert war.

Dazu startete der Wettkampf am Zittergerät, dem Balken. Doch alle Turnerinnen brachten hier starke Leistungen und mussten keinen Sturz einstecken. Dementsprechend waren auch die Wertungen. Charlotte Jans erhielt 11,6 Punkte, die beste Wertung der Mannschaft. Auch Emma Witschard zeigte eine Übung mit schwierigen Teilen und bekam 10,9 Punkte. Alles in allem war es ein guter Einstieg für den TSB.

Weiter ging es am Boden. 12,35 Punkte gab es für Tatjana Schmid, die drittbeste Wertung des gesamten Wettkampfes. Auch Lea und Meike Mayfarth überzeugten, doch dieses Mal fehlten die hoch bewerteten Akrobatikteile aufgrund von Gelenkverletzungen. Am Sprung erhoffte sich der TSB hohe Wertungen. Tatjana Schmid zeigte den schwierigsten Sprung der Staffel, einen Handstandüberschlag mit anschließendem Salto vorwärts. 13,05 Punkte bekam sie, das mit Abstand beste Ergebnis des Wettkampfes. Ebenfalls einen schwierigen Sprung turnte Emma Witschard, einen Tsukahara gebückt. Sie stürzte allerdings bei der Landung. Die konstanten Leistungen ihrer Teamkolleginnen verhalfen den Ravensburgern dennoch zu 46,45 Punkten an diesem Gerät.

Auch am Stufenbarren holte sich Tatjana Schmid die beste Wertung des Wettkampfes. Ihre Mannschaftskameradinnen meisterten das Gerät mit exakten Elementen, wie Lara Zauner, die für ihre saubere Übung 7,75 Punkte bekam. Mit der Gesamtpunktzahl von 169,7 reichte es der Ravensburger Mannschaft zu Platz vier, vier Zehntel fehlten auf Platz drei. Tatjana Schmid sicherte sich in der Vierkampf-Einzelwertung Platz eins. Nach den drei Wettkämpfen der Landesliga steht der TSB auf Platz sechs – um einen Punkt wurde der Klassenerhalt verpasst. Eine weitere Chance hat Ravensburg in der Abstiegsrelegation am 10. Juni.