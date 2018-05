TSB-Turnerinnen holen zweimal Gold

Beim Pokalturnen der Mannschaften im weiblichen Kürbereich in Kressbronn ist auch die diesjährige Gaumeistermannschaft ermittelt worden. Der TSB Ravensburg war mit drei Mannschaften in drei Alters- und Leistungsklassen am Start und reiste mit zwei Goldmedaillen und einer Silbermedaille wieder nach Hause.

Die jüngste TSB-Mannschaft turnte in der Nachwuchsliga LK3 in der Altersklasse neun bis zwölf Jahre. Sarah Bendel, Enya Koller, Jule Sprung, Lucy Steiner, Emilia Varlese, Inga Bestian und Mascha Zintgraf zeigten gute Leistungen, vor allem am Boden und am Balken, und gewannen mit 21 Punkten Abstand zum Zweitplatzierten.

Die zweite Ravensburger Mannschaft in der Nachwuchsliga startete eine Leistungsklasse höher in der LK 2. Es turnten Pauline Spörl, Hannah Winkler, Mila Köpke, Leni Kleinheinrich, Inga Diehm, Lisann Mayer und Alina Sprung. In dieser Leistungsklasse waren nur zwei Mannschaften gemeldet, sodass es nur um Silber oder Gold ging. Die Ravensburgerinnen zeigten sehr sichere Übungen, am Balken saubere Akrobatik und kamen mit vier Punkten Abstand auf Rang eins.

Die dritte Mannschaft aus Ravensburg, die „großen“ Turnerinnen, turnten die Gauliga in der Leistungsklasse LK2 ab Altersklasse 12. In dieser Leistungsklasse waren sieben Mannschaften vertreten. Für Ravensburg starteten Lara Zauner, Carla Mayer, Carla Volz, Lea Pfeiffer, Vivien Dinh und Elisabeth Knecht. Als kleiner Testwettkampf für die kommende Kreisligasaison wurde in dieser Mannschaft mit neuer Zusammensetzung geturnt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die TSB-Turnerinnen erkämpften sich einen Platz zwei in der Gauliga.