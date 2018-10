TSB-Turnerinnen fahren zur Landesmeisterschaft

Bei der Landesqualifikation der P-Stufen in Straubenhardt sind die Turnerinnen des TSB Ravensburg in der C-Jugend Dritte geworden. Der TSB hatte sich in der Gauqualifikation im Frühjahr für den Wettkampf in Straubenhardt qualifiziert. Für Ravensburg turnten Hannah Winkler, Inga Diehm, Leni Kleinheinrich und Pauline Spörl.

Obwohl die TSB-Turnerinnen zu den jüngeren in der C-Jugend gehören, turnten alle am Stufenbarren schon die schwierigsten Übungen, die in dieser Jugend geturnt werden dürfen – die P7. Ravensburg eröffnete den Wettkampf, Inga Diehm musste gleich zu Beginn einen Sturz vom Gerät verkraften, turnte dafür die anderen Elemente sehr sauber, sodass der Abstieg nicht so stark ins Gewicht fiel. Auch Pauline Spörl turnte eine starke Barrenübung und bekam 16,1 Punkte. Auch am Balken gab es für den TSB einen Sturz, die Ausführungen waren jedoch sauber und so bekamen die TSB-Turnerinnen nur wenige Abzüge.

Am Boden holten die Ravensburgerinnen durch saubere Übungen gute Punktzahlen. Am Sprung musste ein Handstützüberschlag über eine Höhe von 1,20 Meter gezeigt werden. Für die beiden größeren Turnerinnen Pauline Spörl und Inga Diehm war das kein Problem, für die etwas kleineren Leni Kleinheinrich und Hannah Winkler dagegen eine gewisse Herausforderung. Den Sprung meisterten die TSB-Turnerinnen aber gut. Die besten vier Mannschaften qualifizierten sich für das Landesfinale – der TSB kam auf Platz drei.