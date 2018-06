TSB-Seniorinnen erringen Bronze bei der DM

Einen dritten Platz, hinter Berlin und Rüsselsheim, haben die Volleyball-Seniorinnen der Altersklasse Ü 49 des TSB Ravensburg bei den Deutschen Seniorinnen-Meisterschaften errungen. Bereits in der Vorrunde gegen den TSV Friedberg, den VfL Wolfenbüttel und die TSG Reutlingen zeigten die TSB-Seniorinnen ihre Klasse.

Ohne Niederlage ging es in der Zwischenrunde gegen die favorisierte und mit ehemaligen Nationalspielerinnen gespickte Mannschaft der TG Rüsselsheim. Nach großem Abwehrkampf gewann das Team von Trainer Jürgen Schulz gleich den ersten Satz mit 25:20 – Satz zwei ging mit dem gleichen Ergebnis an Rüsselsheim zum 1:1-Satzausgleich. Zwar konnte damit das Endspiel nicht mehr erreicht werden, aber in der folgenden Begegnung gegen den VfL Bochum gelang es, einen klaren 2:0-Sieg zu verbuchen, der den Einzug ins kleine Finale bedeutete.

Der Gegner um den dritten Platz, die HTG Bad Homburg, zeigte beim Gewinn des ersten Satzes zum 20:25 mehr Durchschlagskraft, musste sich in den folgenden Sätzen der größeren Abwehr- und Angriffsstärke der Ravensburgerinnen beim 25:19 und 15:13 jedoch geschlagen geben. Mit diesem 2:1-Sieg war der sensationelle dritte Platz erreicht und zugleich der größte Erfolg in der TSB-Seniorinnengeschichte eingefahren.

TSB: Carmen Balzer, Manuela Kotala, Conny Krönert-Simader, Martha Laboureur, Silvia Mendler, Gabi Meroth-Salzmann, Bianca Meyer, Bernadette Schweizer und Annelie Steinkamp.