TSB Ravensburg tritt beim Tabellenführer an

In der Handball-Bezirksliga kommt es am letzten Spieltag der Vorrunde zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenersten HC Lustenau und dem Tabellendritten TSB Ravensburg Rams. Nach zwei spielfreien Wochen und der Niederlage zuletzt gegen Langenau/Elchingen mussten die Rams erstmals in der laufenden Saison den Platz an der Sonne an den HC Lustenau abgeben, welcher in der Zeit seine Hausaufgaben gemacht hat und seine Spiele gegen Laupheim und Vogt gewinnen konnte. Somit liegen die Lustenauer mit einen Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Die Rams werden ihre beste Leistung abrufen müssen, um in Lustenau bestehen zu können.

Trainer Manu Kuttler kann allerdings nicht in Bestbesetzung die Reise ins Vorarlberg antreten. Abwehrchef Maxi Ober fehlt ebenso wie die verletzten Bene Bucher und Felix Ewert. Hinter Sascha Schirmer steht noch ein dickes Fragezeichen, dagegen wird Daniel Hartmann sein Debüt für die Rams geben. Er ist die letzten Wochen vom TSV Altensteig zu den TSBlern gestoßen und hat im Training schon angedeutet, dass er eine Verstärkung für das Kuttlerteam sein wird.

Auffallend bei den Vorarlbergern um Neuspielertrainer Szabolcs Kupi ist, dass fast alle Spieler torgefährlich sind und regelmäßig fünf und mehr Tore werfen. Das bedeutet: Das Team ist schwer ausrechenbar.

Auch wenn die letzten Trainingseinheiten aufgrund von Verletzungen und beruflichen Verhinderungen eher mäßig besucht waren, ist Trainer Manu Kuttler zuversichtlich, etwas Zählbares aus Österreich mitzunehmen. Er hat den Gegner beobachtet und ihre Stärken und Schwächen analysiert, damit er sein Team optimal auf das schwere Spiel einstellen kann. Schaut man auf die Historie der Spiele beider Mannschaften der vergangenen Jahre, so waren es meist entscheidende Spiele, welche über Aufstieg oder Pokalsieg entschieden; nicht selten zugunsten der Rams. Obwohl die Lustenauer in der Favoritenrolle sind, fahren die TSBler optimistisch ins Nachbarland, mit dem Vorhaben, die tolle Vorrunde mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.